Ах, какая фемина! Эстонская актриса поразила своих подписчиков невероятной элегантностью

«Элегантная, эффектная и красивая дама!», - так высказался один из многотысячной армии поклонников эстонской актрисы Мерле Пальмисте.
Актриса Эстонского драматического театра Мерле Пальмисте порадовала своих подписчиков в Инстаграме восхитительным снимком. «Для весны!» - подписала Пальмисте фотографию и добавила смайлик в виде цветка.
Одетая в голубое пальто, брюки в тон и головной убор насыщенного голубого цвета, Пальмисте никого не оставила равнодушным. «Красивая и элегантная леди», - прокомментировал один из поклонников, добавив эмодзи в виде пламени. «Какая женщина!» - восхитился еще один комментатор. Выбор синего цвета также был высоко оценен. «Супер, супер. Синий цвет идеален. Очень стильно!» - отметили многие.
В интервью порталу Naine в прошлом году Пальмисте отметила, что любит винтажные вещи: «Мне нравится, когда на одежде есть небольшие дырочки от моли или отсутствует подкладка, в моих глазах это придает шарм любой вещи. Это идеально, если говорить прямо».
Мерле также рассказала, что каждый человек излучает любовь. «Интерес к жизни и любовь к себе и другим - вот что делает человека красивым», - уверена она.
«Однажды я смотрела документальный фильм о греческом острове, где жили довольно старые люди. И все хотели знать, в чем секрет их необычайно долгой жизни. Мне запомнилась их установка: забудь о времени, и время забудет о тебе. Я сразу же взяла эту фразу на вооружение. Я не ношу часы. Какой смысл отмечать, что ты стала на пять или десять минут старше? И не надо смотреть в паспорт. Он нужен только в аэропорту. Я не думаю о том, что время идет, никогда!» - говорит Пальмисте.