Ах, какая фемина! Эстонская актриса поразила своих подписчиков невероятной элегантностью

«Однажды я смотрела документальный фильм о греческом острове, где жили довольно старые люди. И все хотели знать, в чем секрет их необычайно долгой жизни. Мне запомнилась их установка: забудь о времени, и время забудет о тебе. Я сразу же взяла эту фразу на вооружение. Я не ношу часы. Какой смысл отмечать, что ты стала на пять или десять минут старше? И не надо смотреть в паспорт. Он нужен только в аэропорту. Я не думаю о том, что время идет, никогда!» - говорит Пальмисте.