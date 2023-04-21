Психолог назвала правила супружеского общения

«Говорите партнеру о своих потребностях. Помните: другой человек – не экстрасенс. Догадываться о желаниях и нуждах – это была задача мам, когда мы были детьми. Не стоит ждать этого от других людей, даже очень близких. Золотое правило: просить словами через рот! Просьба – лучший способ добиться желаемого», – пояснила специалист.

Важно также отбросить в сторону любые манипуляции по типу: «А Коля вчера своей вон какую шубу купил!».

Во-первых, не все понимают намеки. Во-вторых, услышав подобное, у человека может произойти обратная реакция. Партнер почувствует вину и подумает, что его дама обесценивает все то хорошее, что он делает.

Еще одно правило – просить здесь и сейчас, а не в прошедшем времени. Напоминание об упущенном звучит как упрек. В итоге второй человек опять начнет испытывать чувство вины.

«Задавайте вопросы правильно. Утверждения под видом вопроса раздражают, вызывают недоумение и растерянность», – добавила специалист.

Важно внимательно слушать другого человека. Каждый нуждается во внимании и хочет быть услышанным. Необходимо дождаться, когда человек закончит свою речь, и только после этого при желании откликнется своим словом.

«Нужно помнить и соблюдать границы другого, уважать его потребности и особенности. Если вы искренне не понимаете, как можно так долго спать, а для другого сон – важнейшая потребность, чтобы восстановиться физически и эмоционально, не стоит его будить и стыдить за это каждый раз», – сказала психолог.

Необходимо разрешать друг другу спорить, конфликтовать, отстаивать свои интересы, желания, потребности. Если пара – это два танцора (две абсолютно разные личности), которые по-разному двигаются, то пока они не оттопчут друг другу ноги, они не научатся своему уникальному парному танцу. Конфликт помогает сближаться, развиваться.