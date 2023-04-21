Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, кому повезет больше всех в мае 2023

Телец
С приходом мая в жизни этого знака наступит белая полоса, считает Глоба. Отступят все переживания и финансовые хлопоты, вернется вдохновение, а с ним – и перспективы. Внутри появится глубокая убежденность в том, что все задуманные планы воплотятся в жизнь.
И в личной, и в профессиональной сфере у Тельцов будет складываться все, как по маслу, так как они обретут видение ситуации «сверху», которое появится, как озарение. Физические потребности совпадут с духовными, и представители знака почувствуют счастье. Придет взаимопонимание с близкими, что подарит немало счастливых дней.
Трудоголикам Девам Глоба предрекает счастливый май. Они внезапно ощутят прилив сил, получат возможность оглядеться по сторонам и увидеть что-то новое и привлекательное.
Астролог советует направить силы на интеллектуальное развитие, чтобы получить творческий импульс и укрепить профессиональное положение.
Можно немного полениться, и дать маю наполнить себя радостью от красоты природы и общения с близкими. Здоровье не подведет, поэтому можно смело планировать поездки и отдых с семьей. Возможно, вернется старый друг, который принесет в жизнь новые полезные связи.
Глоба советует представителям знака соблюдать во всем меру. Давая обещания другим людям, Стрельцам нужно будет их исполнять, лучше не давать советы и не бросаться на помощь каждому, кто ее попросит.
Свойственный Стрельцам легкий авантюризм может столкнуть их на неверный путь в профессиональной сфере, но избежать ошибки помогут сами обстоятельства. Так что кризиса в мае, равно как и усталости, представителям знака удастся избежать.
Стоит обратиться к родным, с которыми стоит поделиться переполняющей в мае знак любовью. В ответ Стрельцы получат понимание и поддержку, а также немало приятных сюрпризов.
Водолей
Неспешные, обдуманные действия талантливых Водолеев способны привести к умиротворению от собственной жизни.
Глоба уверяет, что представители знака смогли выбрать золотую середину как в личной, так и в профессиональной сфере, отчего весь месяц с удовольствием будут решать задачу за задачей на работе, отдыхать с близкими и найдут время для хобби.
В минуты прозрения они не забудут тех, кто помогал справиться с трудностями, отчего у Водолеев прибавиться друзей.
Астролог советует отложите грандиозные планы на более поздний срок, а в мае просто наслаждаться жизнью. Если есть такая возможность, лучше взять отпуск, особенно это порадует близких, которые ждали внимания загруженных работой Водолеев не один день.