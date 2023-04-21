Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, кому повезет больше всех в мае 2023

Российский астролог Тамара Глоба считает, что май 2023 года сулит долгожданный успех и позитивные эмоции, но особенно это коснется четырех знаков Зодиака. Звезды желают, чтобы фортуна повернулась к ним лицом, приведя в жизнь счастье.

Телец

С приходом мая в жизни этого знака наступит белая полоса, считает Глоба. Отступят все переживания и финансовые хлопоты, вернется вдохновение, а с ним – и перспективы. Внутри появится глубокая убежденность в том, что все задуманные планы воплотятся в жизнь.

И в личной, и в профессиональной сфере у Тельцов будет складываться все, как по маслу, так как они обретут видение ситуации «сверху», которое появится, как озарение. Физические потребности совпадут с духовными, и представители знака почувствуют счастье. Придет взаимопонимание с близкими, что подарит немало счастливых дней.

Дева

Трудоголикам Девам Глоба предрекает счастливый май. Они внезапно ощутят прилив сил, получат возможность оглядеться по сторонам и увидеть что-то новое и привлекательное.

Астролог советует направить силы на интеллектуальное развитие, чтобы получить творческий импульс и укрепить профессиональное положение.

Можно немного полениться, и дать маю наполнить себя радостью от красоты природы и общения с близкими. Здоровье не подведет, поэтому можно смело планировать поездки и отдых с семьей. Возможно, вернется старый друг, который принесет в жизнь новые полезные связи.

Стрелец