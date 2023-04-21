Колготки – не стильно, голые ноги – тренд: эстонским женщинам рассказали, как не испортить образ

Особый гость вечера - Гуна Лейшкалне-Рокк, автор книги «STILS», дипломированный специалист в области международных отношений и гостья парижских показов модного дома Dior, раскрыла тему дресс-кода и его нюансов в привязке к поводу и месту. Как известно, дьявол в деталях, поэтому особое внимание уделялось аспектам, способным полностью разрушить образ даже самого дорогого наряда. Например, гости вечера узнали, что на мероприятиях после семи вечера сумочка должна быть маленькой, хотя некоторые политики демонстрируют страсть к большим сумкам даже в опере. От традиционных колготок телесного цвета Гуна Лейшкалне-Рокк рекомендует и вовсе отказаться, как от пережитка прошлого. По словам автора книги «STILS», ни один современный образ не требует колготок и голые ноги вполне уместны и удобны даже на солидных мероприятиях с дресс-кодом Black Tie. «Вот что точно не уместно, так это сапоги в театре, хотелось бы избежать подобных зрелищ, посещая балет или оперу» - прокомментировала Гуна Лейшкалне-Рокк.