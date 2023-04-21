СТРИНГИ ИЛИ НОЖНИЦЫ ⟩ Алика Милова устроила британской поп-звезде экзамен по эстонскому языку

Universal Music поделилась на своем аккаунте в TikTok видео, на котором Алика Милова учит британскую певицу эстонским словам.

В мае Алика Милова будет представлять Эстонию на «Евровидение» в Ливерпуле, а 25-летняя Мэй Мюллер – Англию.

В забавном ролике Алика Милова просит британскую певицу угадать значение таких слов, как «якорь», «певица», «стринги», «ножницы» и «любовь». Всего за один день видеоролик собрал более 33 000 просмотров.

Наибольший восторг у английской певицы вызвало звучание эстонских слов «стринги» и «ножницы». «Это имеет смысл! Так мне нравится это слово гораздо больше», – сказала Мюллер, сравнивая эстонское и английское звучание слова «стринги».

25-летняя Мэй Мюллер в качестве значения слова «ножницы», предложила морковь. «О, это интересно», – сказала она, узнав правильное значение слова. «Я многому учусь!» – воскликнула она.

В разделе комментариев несколько человек также посмеялись над эстонским словом «ножницы». Слова с буквой ä, действительно, звучат очень мило для иностранцев.