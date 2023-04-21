СТРИНГИ ИЛИ НОЖНИЦЫ ⟩ Алика Милова устроила британской поп-звезде экзамен по эстонскому языку

В юмористическом видео Алика Милова попросила британскую певицу Мэй Мюллер угадать значение эстонских слов. «Мне нравится это слово, оно звучит так мило», – сказала Мюллер, сравнивая эстонское и английское звучание слова «стринги». Смотрите видео!
Universal Music поделилась на своем аккаунте в TikTok видео, на котором Алика Милова учит британскую певицу эстонским словам.
В мае Алика Милова будет представлять Эстонию на «Евровидение» в Ливерпуле, а 25-летняя Мэй Мюллер – Англию.
В забавном ролике Алика Милова просит британскую певицу угадать значение таких слов, как «якорь», «певица», «стринги», «ножницы» и «любовь». Всего за один день видеоролик собрал более 33 000 просмотров.
Наибольший восторг у английской певицы вызвало звучание эстонских слов «стринги» и «ножницы». «Это имеет смысл! Так мне нравится это слово гораздо больше», – сказала Мюллер, сравнивая эстонское и английское звучание слова «стринги».
25-летняя Мэй Мюллер в качестве значения слова «ножницы», предложила морковь. «О, это интересно», – сказала она, узнав правильное значение слова. «Я многому учусь!» – воскликнула она.
В разделе комментариев несколько человек также посмеялись над эстонским словом «ножницы». Слова с буквой ä, действительно, звучат очень мило для иностранцев.
Посмотрите видео, чтобы узнать, как справилась с испытанием британская поп-звезда!
@universalmusicestonia ALIKA õpetas oma Eurovisiooni kolleegile @Mae Mullerile eestikeelseid sõnu. Vaata, kuidas Inglismaa esindaja sõnade arvamisega hakkama sai 💪🏼 #Eurovision #ALIKA #maemuller ♬ original sound - Universal Music Estonia