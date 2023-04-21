С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, пишет ABC со ссылкой на адвокатов актера. Инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина».
«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», – говорится в заявлении адвокатов Люка Никаса и Алекса Спиро.
При этом обвинения в отношении Ханны Гутьерес-Рид, которая отвечала за реквизитное оружие на съемках фильма, так и не сняли. Ей грозит до 18 месяцев лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч долларов.
Гутьеррес-Рид свою вину признавать не намерена. Ее адвокаты выразили надежду, что она будет оправдана.
Что произошло:
21 октября 2021 года Алек Болдуин во время съемок «Ржавчины» застрелил оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице. Также ранение получил помощник режиссера Джоэла Соусу — у него была повреждена ключица.
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