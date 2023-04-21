С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», – говорится в заявлении адвокатов Люка Никаса и Алекса Спиро.

При этом обвинения в отношении Ханны Гутьерес-Рид, которая отвечала за реквизитное оружие на съемках фильма, так и не сняли. Ей грозит до 18 месяцев лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч долларов.

Гутьеррес-Рид свою вину признавать не намерена. Ее адвокаты выразили надежду, что она будет оправдана.

Что произошло: