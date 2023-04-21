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С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Limon.ee
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Алек Болдуин.
Алек Болдуин. Фото: David Dee Delgado

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, пишет ABC со ссылкой на адвокатов актера. Инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина».

«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», – говорится в заявлении адвокатов Люка Никаса и Алекса Спиро.

При этом обвинения в отношении Ханны Гутьерес-Рид, которая отвечала за реквизитное оружие на съемках фильма, так и не сняли. Ей грозит до 18 месяцев лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч долларов.

Гутьеррес-Рид свою вину признавать не намерена. Ее адвокаты выразили надежду, что она будет оправдана.

Что произошло:

21 октября 2021 года Алек Болдуин во время съемок «Ржавчины» застрелил оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице. Также ранение получил помощник режиссера Джоэла Соусу — у него была повреждена ключица.

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