Мужчины – трепещите: 55-летняя Памела Андерсон вышла на улицу в прозрачном комбинезоне

Актрисе сейчас 55 лет, но она до сих пор сводит мужчин с ума. Причина этому — не растерянная сексуальность актрисы. Хотя были моменты, когда внешность Памелы подвергалась серьезным изменениям, из-за чего поклонники очень переживали, что актриса может растерять свой шарм.

Последние годы Памела старается отойти от вульгарного образа и ради этого даже сменила стиль. Все откровенные наряды ушли на второй план, а элегантные платья и костюмы стали ее повседневностью.

Видимо, постоянно находиться в подобном стиле Андерсон наскучило, поэтому она на время вернулась к привычным образам, но уже к современным его интерпретациям.

Папарацци засняли голливудскую звезду во время выхода из машины. Заприметив их Памела приняла сразу несколько сексуальных поз. Но «изюминка» была не в них, а в наряде. Актриса примерила черный удлиненный жакет, который надела на на просвечивающий обтягивающий костюм.