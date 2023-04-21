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ПРОБЛЕМЫ СТУЧАТ В ДВЕРЬ ⟩ Ретроградный Mеркурий во время коридора затмений: что запрещено делать до 15 мая

Limon.ee
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Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - мы не знаем. Но то, что ретроградный Марс может усложнить нам жизнь, - знаем точно. Иллюстративное фото
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - мы не знаем. Но то, что ретроградный Марс может усложнить нам жизнь, - знаем точно. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С 21 апреля до 15 мая ретроградный Mеркурий во время коридора затмений обещает нам проблемы.

Меркурий традиционно отвечает за общение, деловые связи, продажи и техники. Это значит, что именно в таких областях большинству людей предстоит столкнуться с трудностями. Во время предстоящего ретрограда Меркурий будет находиться в знаке Тельца, поэтому под удар может попасть еще и сфера финансов, предупреждает «СтарХит»

До 5 мая всем знакам зодиака стоит быть осторожнее, особенно при устройстве на новую работу и запуске новых проектов. В период ретрограда планеты лучше отказаться от:

• заключения сделок и проведение деловых переговоров с партнерами;

• решения вопросов, связанных с разрешением личных проблем;

• открытия или запуск своего дела;

• оформления бюрократических вопросов;

• организации презентаций или конференций;

• поиска работы;

• покупки или ремонта бытовой техники;

• финансовых операций;

• путешествий или командировки

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