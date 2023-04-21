С 21 апреля до 15 мая ретроградный Mеркурий во время коридора затмений обещает нам проблемы.
ПРОБЛЕМЫ СТУЧАТ В ДВЕРЬ ⟩ Ретроградный Mеркурий во время коридора затмений: что запрещено делать до 15 мая
Меркурий традиционно отвечает за общение, деловые связи, продажи и техники. Это значит, что именно в таких областях большинству людей предстоит столкнуться с трудностями. Во время предстоящего ретрограда Меркурий будет находиться в знаке Тельца, поэтому под удар может попасть еще и сфера финансов, предупреждает «СтарХит»
До 5 мая всем знакам зодиака стоит быть осторожнее, особенно при устройстве на новую работу и запуске новых проектов. В период ретрограда планеты лучше отказаться от:
• заключения сделок и проведение деловых переговоров с партнерами;
• решения вопросов, связанных с разрешением личных проблем;
• открытия или запуск своего дела;
• оформления бюрократических вопросов;
• организации презентаций или конференций;
• поиска работы;
• покупки или ремонта бытовой техники;
• финансовых операций;
• путешествий или командировки