ПРОБЛЕМЫ СТУЧАТ В ДВЕРЬ ⟩ Ретроградный Mеркурий во время коридора затмений: что запрещено делать до 15 мая

Меркурий традиционно отвечает за общение, деловые связи, продажи и техники. Это значит, что именно в таких областях большинству людей предстоит столкнуться с трудностями. Во время предстоящего ретрограда Меркурий будет находиться в знаке Тельца, поэтому под удар может попасть еще и сфера финансов, предупреждает «СтарХит»