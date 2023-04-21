ФОТО ⟩ А так и не скажешь: как выглядит самая богатая женщина Индии

После института Наяр 19 лет работала продавцом-консультантом банковских услуг. Накопив 2 млн долларов, она решила вложить их в бизнес — торговать косметикой и лайфстайл-товарами.

Спустя 9 лет после основания компании Наяр стала одной из самых богатых женщин Индии. Ее бизнес оценили в 13 млрд долларов.

Фалгуни Наяр, богатейшая женщина Индии. Фото: PUNIT PARANJPE

Примечательно, что выглядит Наяр для миллиардерши очень просто: она любит национальную одежду, большие и недорогие украшения, мало пользуется косметикой.