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ФОТО ⟩ А так и не скажешь: как выглядит самая богатая женщина Индии

Limon.ee
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Индия. Иллюстративное фото.
Индия. Иллюстративное фото. Фото: Репро

Индийская бизнес-леди-миллиардер основала компанию по розничной торговле косметикой и лайфстайл-товарамии, официально известную как FSN E-Commerce Ventures.

После института Наяр 19 лет работала продавцом-консультантом банковских услуг. Накопив 2 млн долларов, она решила вложить их в бизнес — торговать косметикой и лайфстайл-товарами.

Спустя 9 лет после основания компании Наяр стала одной из самых богатых женщин Индии. Ее бизнес оценили в 13 млрд долларов.

Фалгуни Наяр, богатейшая женщина Индии.
Фалгуни Наяр, богатейшая женщина Индии. Фото: PUNIT PARANJPE

Примечательно, что выглядит Наяр для миллиардерши очень просто: она любит национальную одежду, большие и недорогие украшения, мало пользуется косметикой.

Но следить за модой бизнес-леди, наверно, некогда: не считая компании, время Наяр уходит на любимую семью. У нее есть муж и двое детей.

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