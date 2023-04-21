ФОТО ⟩ А так и не скажешь: как выглядит самая богатая женщина Индии

Индийская бизнес-леди-миллиардер основала компанию по розничной торговле косметикой и лайфстайл-товарамии, официально известную как FSN E-Commerce Ventures.
После института Наяр 19 лет работала продавцом-консультантом банковских услуг. Накопив 2 млн долларов, она решила вложить их в бизнес — торговать косметикой и лайфстайл-товарами.
Спустя 9 лет после основания компании Наяр стала одной из самых богатых женщин Индии. Ее бизнес оценили в 13 млрд долларов.
Примечательно, что выглядит Наяр для миллиардерши очень просто: она любит национальную одежду, большие и недорогие украшения, мало пользуется косметикой.
Но следить за модой бизнес-леди, наверно, некогда: не считая компании, время Наяр уходит на любимую семью. У нее есть муж и двое детей.
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