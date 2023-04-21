Брата кинозвезды и уроженки Эстонии Екатерины Волковой подозревают в жестоком убийстве

СМИ сообщили, что в Америке жестоко убили петербургского фотографа и его соседа, также зарубежные издания рассказали, кто подозревается в расправе над людьми. Оказалось, им стал брат уроженки города Таллинна и звезды сериала «Воронины» - Екатерины Волковой, сообщает «СтарХит».
Тела фотографа Павла и соседа Кирилла нашли на складе в Брайтоне. По подозрению полиции, их убили из-за проблем с жильем. Так, 28-летний Павел переехал в Америку из Санкт-Петербурга, где снимал квартиру с 37-летним Кириллом в Медфорде. На прошлой неделе их нашли мертвыми: у Павла обнаружили многочисленные ножевые ранения, а Кирилла расчленили и разложили по бакам.
Подозреваемый задержан, известно, что его зовут Леонид Волков – брат Екатерины Волковой из сериала «Воронины». Как сообщают СМИ, он дружил с Павлом и Кириллом, а последний был его поручителем по аренде жилья.
Предполагается, что Кирилл отказался помогать Леониду, из-за чего тот решился на преступление. После того, как сосед фотографа высказал свое мнение, брату звезды пришлось съехать из жилья. Выяснилось, что причиной конфликта стало то, что Волков перестал оплачивать аренду. Ему предъявлено обвинение в убийстве и краже.
Как отметили друзья жертв трагедии, с Павлом и Кириллом Леонида познакомила жена-блогер, которая также и гид по Штатам. О них женщина узнала из соцсетей, после чего они познакомились вживую. Так они подружились, но их отношения ухудшились после выселения семьи Волковых из апартаментов.