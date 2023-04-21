Брата кинозвезды и уроженки Эстонии Екатерины Волковой подозревают в жестоком убийстве

Тела фотографа Павла и соседа Кирилла нашли на складе в Брайтоне. По подозрению полиции, их убили из-за проблем с жильем. Так, 28-летний Павел переехал в Америку из Санкт-Петербурга, где снимал квартиру с 37-летним Кириллом в Медфорде. На прошлой неделе их нашли мертвыми: у Павла обнаружили многочисленные ножевые ранения, а Кирилла расчленили и разложили по бакам.

Подозреваемый задержан, известно, что его зовут Леонид Волков – брат Екатерины Волковой из сериала «Воронины». Как сообщают СМИ, он дружил с Павлом и Кириллом, а последний был его поручителем по аренде жилья.

Екатерина Волкова с братом. Фото: скриншот

Предполагается, что Кирилл отказался помогать Леониду, из-за чего тот решился на преступление. После того, как сосед фотографа высказал свое мнение, брату звезды пришлось съехать из жилья. Выяснилось, что причиной конфликта стало то, что Волков перестал оплачивать аренду. Ему предъявлено обвинение в убийстве и краже.