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Доктор Илона Фаустова: «Я не сторонница классического семейного счастья»

Лиана Турпакова
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Илона Фаустова
Илона Фаустова Фото: личный архив

Известные строки «она сегодня здесь, а завтра будет в Осло» как нельзя лучше подходят к Илоне Фаустовой. Ее дни расписаны по минутам – работа, поездки на международные конкурсы, проведение информационных сессий, представление проектов по всему миру, дефиле в качестве модели на показах эстонских дизайнеров, участие в съемках фильмов (например, в голливудском «Доводе» или легендарном «Нюхаче», которые снимали в Таллинне, она была линейным продюсером). Все это о ней! 

Илона Фаустова разбивает привычные стереотипы. Она красивая, она блондинка, она модель и она ученый. Илона имеет докторскую степень в области биохимии, руководит программами бакалавриата и магистратуры в Тартуском университете и проектом iGem. Под ее началом более сотни студентов. Круто, не правда ли?

Кажется, что она специально стала доктором наук, чтобы быть Доктором Фаустом. Но оказывается, ее дедушка потерялся во время Второй мировой войны. «Он прибился к итальянцем и немцам. Был у них сыном полка, чистил ботинки, выполнял какие-то простые работы. Когда армия пошла в наступление, то они оставили дедушку за линией фронта, боялись, что его убьют. Деда нашли русские. Спрашивали имя, а дедушка отвечал «фауст, фауст». Что он имел в виду, мы не узнали, так как по-русски дед не говорил. Сначала его отправили в украинский детдом, а чтобы фамилия звучала на украинский манер добавили букву «о» – Фаусто, затем перевели в русский детдом и добавили к фамилии «в». В итоге дедушка сбежал из детдома, и все попытки найти родственников, к сожалению, не увенчались успехом», - рассказывает Илона.

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