Доктор Илона Фаустова: «Я не сторонница классического семейного счастья»

Кажется, что она специально стала доктором наук, чтобы быть Доктором Фаустом. Но оказывается, ее дедушка потерялся во время Второй мировой войны. «Он прибился к итальянцем и немцам. Был у них сыном полка, чистил ботинки, выполнял какие-то простые работы. Когда армия пошла в наступление, то они оставили дедушку за линией фронта, боялись, что его убьют. Деда нашли русские. Спрашивали имя, а дедушка отвечал «фауст, фауст». Что он имел в виду, мы не узнали, так как по-русски дед не говорил. Сначала его отправили в украинский детдом, а чтобы фамилия звучала на украинский манер добавили букву «о» – Фаусто, затем перевели в русский детдом и добавили к фамилии «в». В итоге дедушка сбежал из детдома, и все попытки найти родственников, к сожалению, не увенчались успехом», - рассказывает Илона.