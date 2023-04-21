Доктор Илона Фаустова: «Я не сторонница классического семейного счастья»

Известные строки «она сегодня здесь, а завтра будет в Осло» как нельзя лучше подходят к Илоне Фаустовой. Ее дни расписаны по минутам – работа, поездки на международные конкурсы, проведение информационных сессий, представление проектов по всему миру, дефиле в качестве модели на показах эстонских дизайнеров, участие в съемках фильмов (например, в голливудском «Доводе» или легендарном «Нюхаче», которые снимали в Таллинне, она была линейным продюсером). Все это о ней!
Илона Фаустова разбивает привычные стереотипы. Она красивая, она блондинка, она модель и она ученый. Илона имеет докторскую степень в области биохимии, руководит программами бакалавриата и магистратуры в Тартуском университете и проектом iGem. Под ее началом более сотни студентов. Круто, не правда ли?