«В росте цен виновато не правительство, а торговцы и паникеры, которые разводят панику», – сказал эстонский бизнесмен Лаури Вийкна, который во время деловой поездки в Латвию обнаружил на рынке клубнику по особо сладкой цене
2,50 ЕВРО ЗА КИЛО ⟩ Бизнесмен Лаури Вийкна: в высоких ценах на клубнику жители Эстонии виноваты сами
«У нас высокие цены из-за ценовой паники. Все повышают цены, потому что паникуют. В Риге такой паники нет. Даже летом у нас в Эстонии нет клубники по такой цене, какая у них сейчас там», – написал в социальных сетях предприниматель Лаури Вийкна, разместив фотографию клубники, выставленной на продажу в Риге. Цена за килограмм – 2,50 евро.
Вийкна рассказал Elu24, что, например, клубника в Виймси сейчас стоит почти в три раза дороже. «Она стоит 7 евро, по-моему, было 9 евро. Черника в Эстонии стоит 25 евро за килограмм и больше. В Риге она стоит 9,90 евро», – отмечает он.
«Я просто случайно проходил по рынку после деловой встречи. Все по-прежнему в разы дешевле», – признается Вийкна.
«Но и в Эстонию, и в Латвию все поставляется из одного и того же места.
Удивительно, как можно проехать несколько тысяч километров от Греции до Латвии по нормальной цене, а потом еще через пару сотен километров и цена возрастает втрое», – рассуждает бизнесмен.
Он уверен, что в росте цен виновато не правительство, а торговцы и паникеры, которые разводят панику.