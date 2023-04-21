Потап высказался о разводе с Настей Каменских и вспомнил о скандале с Тимати

В последнее время в Сети активно ходят слухи о разрыве Насти Каменских и Потапа. Правда, певица уже опровергала домыслы в адрес своей семьи. Теперь пришла и очередь рэпера сделать это, пишет «СтарХит».
По словам Потапа, они с Настей даже не думали расходиться.
«У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене и завоевывали симпатии зрителей своей музыкой, песнями. Если некоторые люди не знают, как сделать так, чтобы о них говорили, и хотят пропиариться на наших с Настенькой именах, – пожалуйста, нам не жаль, мы не жадные. А как все на самом деле? У нас с Настей все хорошо, разводиться мы не собираемся», – заверил 41-летний исполнитель.
Также артист вспомнил о скандале с Тимати, произошедшем год назад. Тогда последний резко высказался в адрес украинского певца Макса Барских. А Потап встал на защиту соотечественника.
«Я не общаюсь с этим человеком. Мое дело — заниматься творчеством и бизнесом, а не следить за российскими артистами, а тем более, что пишут российские СМИ. Не читаю их уже очень давно» — выдал избранник Каменских в ответ на вопрос о Тимати.