Потап высказался о разводе с Настей Каменских и вспомнил о скандале с Тимати

«У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене и завоевывали симпатии зрителей своей музыкой, песнями. Если некоторые люди не знают, как сделать так, чтобы о них говорили, и хотят пропиариться на наших с Настенькой именах, – пожалуйста, нам не жаль, мы не жадные. А как все на самом деле? У нас с Настей все хорошо, разводиться мы не собираемся», – заверил 41-летний исполнитель.