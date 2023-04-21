Всё еще собираете кофе на скраб? 4 домашних бьюти-средства, от которых стоит срочно отказаться

Казалось бы – зачем переплачивать за дорогостоящую косметику, когда можно добиться заметного эффекта и от продуктов, которые всегда под рукой?

Однако чаще всего продукты оказываются неэффективны, а порой и вовсе могут навредить. Подробнее о домашних бьюти-средствах, от которых давно пора отказаться – в материале «Рамблера».

Кофе

Самодельные кофейные скрабы могут провоцировать микроразрывы и закупорку пор. После такой процедуры придется потратить немалую сумму на «реанимирующие» средства. Вот почему вместо того, чтобы экспериментировать с кофейной гущей, куда лучше воспользоваться мягким отшелушивающим средством.

Лимон

Кислоты, содержащиеся в лимоне, не подходят для местного применения. Лимон делает кожу крайне чувствительной к ультрафиолетовому излучению, что повышает риск изменения цвета, солнечных ожогов и прочих повреждений. Качественная альтернатива – сыворотка с витамином C.

Уксус

Некоторые бьюти-блогеры рекомендуют использовать уксус в качестве тоника для лица. Однако уксус может вызвать серьезное раздражение и даже нанести химический ожог. Стоит ли рисковать?

Зубная паста