Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делать

В этот день было принято наблюдать за погодой. Верили, что можно предсказать, каким будет лето.

А вот вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

Также верили, если 21 апреля запланирована важная встреча, то перед выходом из дома нужно трижды плюнуть перед собой. Считается, что таким образом можно переплюнуть неприятности и препятствия.

Что нельзя делать 21 апреля

Нельзя 21 апреля много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Нельзя 21 апреля стирать и шить.

Нельзя 21 апреля ходить на рыбалку. Верили, что клева не будет.

Приметы на 21 апреля

Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, то лето будет жарким и сухим.

Если день солнечный, то лето наступит скоро.

Если на каких-то реках к этому дню остался лед, то сегодня он полностью уходит.

Какой сегодня праздник 21 апреля