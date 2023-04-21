Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 21 апреля и как привлечь большое здоровье и удачу. Приметы на 21 апреля от «Главреда».
В этот день было принято наблюдать за погодой. Верили, что можно предсказать, каким будет лето.
А вот вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.
Также верили, если 21 апреля запланирована важная встреча, то перед выходом из дома нужно трижды плюнуть перед собой. Считается, что таким образом можно переплюнуть неприятности и препятствия.
Что нельзя делать 21 апреля
- Нельзя 21 апреля много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
- Нельзя 21 апреля стирать и шить.
- Нельзя 21 апреля ходить на рыбалку. Верили, что клева не будет.
Приметы на 21 апреля
- Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, то лето будет жарким и сухим.
- Если день солнечный, то лето наступит скоро.
- Если на каких-то реках к этому дню остался лед, то сегодня он полностью уходит.
Какой сегодня праздник 21 апреля
21 апреля отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Впервые этот день отмечался в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года.