ФОТО ⟩ На месте работали саперы! Мост Пирита перекрыли для движения из-за подозрительного предмета

«Чемодан пуст, и движение будет открыто», - также подтверждает представитель Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.

На мосту проверили подозрительный чемодан, оставленный без хозяина!

«Говорят, что там что-то опасное, спасатели не пускают людей на мост», - говорит очевидец. «Я спросил спасателя, и он сказал, что у реки Пирита стоит подозрительный чемодан. Помимо робота, обезвреживающего бомбы, к объекту подходил и сапер».

По словам женщины, находящейся на месте, люди не нервничают, а скорее им любопытно. «Некоторых немного расстраивает, что они не могут вернуться домой через мост, им приходится сделать круг. Здесь рядом ресторан яхт-клуба, откуда люди тоже приходят посмотреть».

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт подтвердила Elu24, что на мосту проверяют подозрительный чемодан, оставленный без владельца. Лихтфельдт подчеркивает, что люди, находящиеся там, обязательно должны выполнять указания полиции.