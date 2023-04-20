Полиция и спасатели перекрыли мост Пирита в четверг вечером из-за подозрительного объекта, на месте работают полиция, скорая помощь, пожарные и саперы, пишет Elu24. «По словам спасателей, чемодан был пуст, бомбы в нем не было», - рассказывает женщина, оказавшаяся на месте.
ФОТО ⟩ На месте работали саперы! Мост Пирита перекрыли для движения из-за подозрительного предмета
«Чемодан пуст, и движение будет открыто», - также подтверждает представитель Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.
На мосту проверили подозрительный чемодан, оставленный без хозяина!
«Говорят, что там что-то опасное, спасатели не пускают людей на мост», - говорит очевидец. «Я спросил спасателя, и он сказал, что у реки Пирита стоит подозрительный чемодан. Помимо робота, обезвреживающего бомбы, к объекту подходил и сапер».
По словам женщины, находящейся на месте, люди не нервничают, а скорее им любопытно. «Некоторых немного расстраивает, что они не могут вернуться домой через мост, им приходится сделать круг. Здесь рядом ресторан яхт-клуба, откуда люди тоже приходят посмотреть».
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт подтвердила Elu24, что на мосту проверяют подозрительный чемодан, оставленный без владельца. Лихтфельдт подчеркивает, что люди, находящиеся там, обязательно должны выполнять указания полиции.