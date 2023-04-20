Интернет-магазин, оставивший сотни клиентов без заказов и денег, снова поднимается на ноги?

В конце прошлого года мы писали о проблемном интернет-магазине Comfy.ee. Сотни разочарованных клиентов заявили, что даже спустя год они не получили желаемый предмет мебели.

Марго Леэн, эксперт по консультированию секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA, заявила тогда, что они инициировали процедуру надзора. На тот момент у TTJA было 34 ожидающих рассмотрения потребительских заявки. «Основные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, - это длительные сроки доставки и недоставленный товар», - добавила Леэн. Только за октябрь в комиссию по потребительским спорам обратились 66 потребителей. В декабре, например, было принято 12 решений, все в пользу клиентов. Содержание всех жалоб было практически одинаковым: клиент заказывал мебель в интернет-магазине, но магазин не доставил ее в обещанный срок, а когда покупатель хотел отказаться от договора, магазин не возвращал выплаченные за товар деньги.

Скриншот с сайта Comfy.ee. Фото: Kuvatõmmis Comfy.ee veebilehelt.

«Скоро пройдет уже год с того момента, как я сделал заказ с Comfy, а ни мебели, ни денег до сих пор нет», - сказал Андрес, заказавший диван в интернет-магазине Comfy.ee в мае прошлого года. «Обещали сделать возврат денег, но его до сих пор нет. Хотя постоянно появляются новые предложения к праздникам, возможно, это систематическое мошенничество».