Интернет-магазин, оставивший сотни клиентов без заказов и денег, снова поднимается на ноги?

В течение многих лет сотни людей жаловались, что диваны, которые они заказали в интернет-магазине Comfy, как будто испарились. Так же, как и обещанные к возврату деньги. В ноябре прошлого года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал процедуру надзора, и сегодня компания была исключена из черного списка, пишет Elu24.
В конце прошлого года мы писали о проблемном интернет-магазине Comfy.ee. Сотни разочарованных клиентов заявили, что даже спустя год они не получили желаемый предмет мебели.
Марго Леэн, эксперт по консультированию секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA, заявила тогда, что они инициировали процедуру надзора. На тот момент у TTJA было 34 ожидающих рассмотрения потребительских заявки. «Основные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, - это длительные сроки доставки и недоставленный товар», - добавила Леэн. Только за октябрь в комиссию по потребительским спорам обратились 66 потребителей. В декабре, например, было принято 12 решений, все в пользу клиентов. Содержание всех жалоб было практически одинаковым: клиент заказывал мебель в интернет-магазине, но магазин не доставил ее в обещанный срок, а когда покупатель хотел отказаться от договора, магазин не возвращал выплаченные за товар деньги.
«Скоро пройдет уже год с того момента, как я сделал заказ с Comfy, а ни мебели, ни денег до сих пор нет», - сказал Андрес, заказавший диван в интернет-магазине Comfy.ee в мае прошлого года. «Обещали сделать возврат денег, но его до сих пор нет. Хотя постоянно появляются новые предложения к праздникам, возможно, это систематическое мошенничество».
В начале ноября музыкант Карл Мадис признался в социальных сетях, что и он остался обманутым интернет-магазином. Диван, который должен был быть доставлен в апреле, так и не пришел даже к декабрю. «Я мог заплатить тремя частями, и мне сказали, что товар будет доставлен после первого платежа. Диван не пришел ни после первого, ни второго, ни третьего платежа, до сих пор нет», - начал сдаваться музыкант.
«Я понимаю, что сроки доставки довольно долгие, потому что во всем мире сейчас непонятная ситуация. Но за это время диван могли уже доставить и с Луны», - сказал Карл Мадис, имея в виду ограничения из-за коронавируса и войну в Украине.
Если только в четверг утром Андрес пожаловался, что до сих пор не получил деньги за угловой диван, который он заказал почти год назад, то к вечеру четверга деньги ему вернули.
Удален из черного списка
Юрист коммерческого отдела TTJA Мартин Симмерманн сообщил, что 15 августа прошлого года в отношении Comfy.ee (Germdec OÜ) была начата процедура надзора.
«Причиной начала процедуры стали полученные департаментом жалобы в связи с заказами, размещенными на сайте Comfy.ee, и недоставленным товаром. В ходе процедуры TTJA неоднократно встречался с представителем Germdec OÜ, в ходе встреч торговец объяснял причины трудностей с доставкой и возвратом денег. TTJA согласовал с Germdec OÜ, как и в какие сроки будут удовлетворены жалобы потребителей», - заявил Симмерманн, добавив, что Germdec OÜ приложила значительные усилия для поиска решений для преодоления возникших трудностей. «Поскольку торговец выполнил все решения Комиссии по потребительским спорам, TTJA 29.03.2023 исключила Germdec OÜ из черного списка», - добавил юрист коммерческого отдела TTJA.
Однако процедура еще не завершена. «Germdec OÜ периодически предоставляет департаменту информацию о своей коммерческой деятельности. Департамент на постоянной основе оценивает информацию и принимает решение о необходимости дальнейшего разбирательства», - добавил он.
Маргус Сиймо, генеральный директор Comfy, прокомментировал ситуацию: «Поскольку все наши партнеры (как производители, так и посредники) находятся за пределами Эстонии, неизбежно иногда возникают задержки в цепочке поставок, которые мы не можем контролировать и которые доставляют неудобства как нам, так и нашим клиентам. Это относится и к предыдущим заказам, а также в некоторых текущих случаях».
По словам Сиймо, сотрудничество с некоторыми наиболее проблемными партнерами временно или надолго приостановлено. «Сегодня мы еженедельно доставляем товары покупателям, а также возвращаем деньги за отмененные заказы», - добавил генеральный директор Comfi.