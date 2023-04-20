«Первый день рождения в статусе мамы»: Мария Шарапова опубликовала фото с сыном

Для нее и ее возлюбленного, миллионера Александра Гилкса, это первый ребенок.

Фотографиями Мария поделилась по случаю своего дня рождения: накануне ей исполнилось 36 лет.

«Мой первый день рождения в статусе мамы», - написала Мария.

Интересно, что именно в свой день рождения в прошлом году Шарапова впервые рассказала о беременности.

Мария Шарапова и соучредитель венчурного фонда Squared Circles и интернет-аукциона Paddle8 Александр Гилкс встречаются с 2018 года. В 2020 году они объявили о помолвке, однако о свадьбе пары не сообщалось. Пара живет в Лос-Анджелесе.