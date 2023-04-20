«Первый день рождения в статусе мамы»: Мария Шарапова опубликовала фото с сыном

Мария Шарапова опубликовала в Instagram редкую фотографию со своим сыном Теодором. Бывшая теннисистка впервые стала матерью летом прошлого года, пишет Сплетник.
Для нее и ее возлюбленного, миллионера Александра Гилкса, это первый ребенок.
Фотографиями Мария поделилась по случаю своего дня рождения: накануне ей исполнилось 36 лет.
«Мой первый день рождения в статусе мамы», - написала Мария.
Интересно, что именно в свой день рождения в прошлом году Шарапова впервые рассказала о беременности.
Мария Шарапова и соучредитель венчурного фонда Squared Circles и интернет-аукциона Paddle8 Александр Гилкс встречаются с 2018 года. В 2020 году они объявили о помолвке, однако о свадьбе пары не сообщалось. Пара живет в Лос-Анджелесе.
Теннисистка завершила спортивную карьеру в 2020 году.
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