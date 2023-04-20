ИЗ-ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ В МИНИСТЕРСТВО ⟩ Гимназист, ставший советником министра образования: меня никогда не интересовали деньги

«Давайте проясним! Я не по факту не советник - этим занимаются люди с докторской степенью», - говорит Даниэль Кыйв, советник министра образования и науки Кристины Каллас, на Vikerradio.

19-летний выпускник тартуской гимназии Яана Поска отмечает, что рядом с таким амбициозным и действительно реформирующим министром нужен человек, который может быстро ориентироваться. «Скажу честно, что я молодой, чуточку сумасшедший и немного амбициозный, подхожу к любому делу с душой и могу быть полезен».

В программе Uudis+ на Vikerraadio Кыйв рассказал, что, когда ему сделали это предложение, ему сказали, что он должен быть доступен круглосуточно. «Чтобы была уверенность, министр может хорошо выполнять свою работу», - говорит он, добавляя, что его роль заключается в том, чтобы донести точку зрения молодого человека. «Но решения по-прежнему принимает министр, который имеет докторскую степень и другие знания».

Заработная плата еще не согласована

«Меня никогда не интересовала ни зарплата, ни моя должность», - объясняет Кыйв, отмечая, что многие молодые люди думают, что главное - это высокая зарплата и хорошая работа. «Но я действительно хочу изменить мир и сделать Эстонию лучше».