«Друзья, я бы пошел в частный сектор, если бы хотел зарабатывать. Люди, которые работают в государственном секторе, делают это не из-за денег», - говорит аспирант Даниэль Кыйв, советник министра образования и науки, который еще не подписал с министром контракт и не договорился о зарплате, пишет Elu24.
ИЗ-ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ В МИНИСТЕРСТВО ⟩ Гимназист, ставший советником министра образования: меня никогда не интересовали деньги
«Давайте проясним! Я не по факту не советник - этим занимаются люди с докторской степенью», - говорит Даниэль Кыйв, советник министра образования и науки Кристины Каллас, на Vikerradio.
19-летний выпускник тартуской гимназии Яана Поска отмечает, что рядом с таким амбициозным и действительно реформирующим министром нужен человек, который может быстро ориентироваться. «Скажу честно, что я молодой, чуточку сумасшедший и немного амбициозный, подхожу к любому делу с душой и могу быть полезен».
В программе Uudis+ на Vikerraadio Кыйв рассказал, что, когда ему сделали это предложение, ему сказали, что он должен быть доступен круглосуточно. «Чтобы была уверенность, министр может хорошо выполнять свою работу», - говорит он, добавляя, что его роль заключается в том, чтобы донести точку зрения молодого человека. «Но решения по-прежнему принимает министр, который имеет докторскую степень и другие знания».
Заработная плата еще не согласована
«Меня никогда не интересовала ни зарплата, ни моя должность», - объясняет Кыйв, отмечая, что многие молодые люди думают, что главное - это высокая зарплата и хорошая работа. «Но я действительно хочу изменить мир и сделать Эстонию лучше».
Кыйв все еще не подписал контракт, также нет соглашения с министром о заработной плате. «Друзья, я бы пошел в частный сектор, если бы хотел зарабатывать. Люди, которые работают в государственном секторе, делают это не из-за денег», - сказал Кыйв в программе Vikerraadio.
Молодой человек начал трудовую деятельность на фабрике Premia, когда ему было всего 12 лет. «Я также был управляющим рестораном, в котором работало 80 человек», - говорит Кыйв, добавляя, что ему очень нравится весь процесс, благодаря которому он получает возможность внести свой вклад в жизнь общества.
Как выглядит распорядок дня советника?
По словам Кыйва, его обычный рабочий день начался со звонка-будильника в 5 часов утра: «Мы приехали из Тарту в Таллинн и перед этой поездкой согласовали предстоящие встречи, которые потом подтвердили».
Затем вместе они отправились в Рийгикогу, где состоялось собрание фракции. «Мы обсудили коалиционное соглашение и предстоящее заседание правительства республики», - сказал он в радиопрограмме, добавив, что в течение дня еще занят составлением календаря и запросами СМИ. «Основной акцент делается на том, чтобы министр мог заниматься главным, потому что это в интересах всех нас, чтобы мы не слишком утомляли руководителей микроменеджментом».
Программу на Vikerraadio можно послушать здесь: