Танель Падар о жизни рокера: никто не знал, в каком состоянии я выйду на сцену и смогу ли выстоять до конца выступления

«Я никогда не чувствовал, что должен быть таким, чтобы быть рокером. Скорее наоборот. Я почувствовал презрение к тому, что я такой», - говорит Танель. Он добавляет, что всегда были люди, которые приходили на концерт, чтобы посмотреть, сможет ли музыкант выстоять до конца выступления.

«Для некоторых людей это было двойным развлечением. Им нравилась музыка, но другой захватывающей частью было то, что они не знали, в каком состоянии я выйду на сцену».

Падар признается, что в какой-то момент он почувствовал, что люди стараются держаться от него подальше. «В какой-то момент меня начало беспокоить, что едешь на Сааремаа на выступление, едешь туда на утреннем или вечернем пароме и видишь, что какой-то родитель уводит своего ребенка и на всякий случай подальше».