Пожилой водитель боролся за жизнь, внук в ужасе сидел рядом. А люди проезжали мимо и ругались...

Эта история произошла 14 апреля, в Риге, передает портал La.lv.

«В пятницу, около 14:30, на Карля Улманя гатве, рядом с Английской государственной гимназией, на первой полосе перед железнодорожным переездом в сторону центра была припаркован автомобиль. Он никому особенно не мешал, пробка и так была огромной, но водители не стеснялись проявлять свои эмоции. Кто-то зарегистрировал припаркованный автомобиль в приложении Waze, а кто-то успел добавить нелестные комментарии к посту водителя. Многие сигналили и жестикулировали, проезжая мимо…», – написал в социальных сетях Нормундс Шлитке.

В это время у пожилого водителя случился сердечный приступ, а его внук сидел с ним рядом в автомобиле и не знал, как помочь деду.

«Спасибо Анастасии и ее мужу, которые, увидев это, остановились, уговорили маленького мальчика открыть дверь машины и начали оказывать пожилому человеку первую помощь.

Спасибо женщине, которая впоследствии также присоединилась к спасателям. Спасибо Службе неотложной медицинской помощи, специалисты которой давали телефонные инструкции Анастасии до прибытия скорой помощи. Спасибо также двум бригадам скорой помощи, которые по стечению обстоятельств, проезжая мимо места происшествия, остановились и начали оказывать первую помощь в ожидании бригады, направленной на данное место.

Анастасия узнала номер телефона отца мальчика, позвонила ему и дождалась его на месте происшествия. Хочется надеяться, что дедушку удалось спасти. Хочется надеяться, что мальчик успешно оправится от пережитого испытания, которое во многом стало следствием равнодушия и эгоизма общества.

Интересно, что чувствуют все те, кто мог бы вовремя помочь, но не только не помог, но и выплеснул свои негативные и неоправданные эмоции на пожилого и очень тяжело больного мужчину и его испуганного внука? Это так грустно…»