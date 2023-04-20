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В ПОСТЕЛИ СО ЗВЕЗДОЙ ⟩ Секс-кукол в виде этих знаменитостей больше всего хотят получить во всем мире

Геттер Трумси
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Завод в Китае, где изготавливают секс-кукол. Фото иллюстративное.
Завод в Китае, где изготавливают секс-кукол. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Пока одни живут только в мире фантазий, другие хотят воплотить свои мечты в реальность. Однако если речь идет о звездах или известных персонах, то к воплощению фантазии придется подходить чуть более творчески. И именно поэтому почтовый ящик компании, производящей секс-кукол, полон запросов о секс-партнере, сделанном на заказ, пишет Elu24.

Как сообщает издание  New York Post, производитель кукол для взрослых Inferno сообщил, что многие из его клиентов, как правило, желают получить кукол в виде членов британской королевской семьи.

Глава предприятия Inferno рассказал, что к ним постоянно поступают заказы на секс-куклы в натуральную величину, причем чаще всего просят изготовить кукол в виде членов британской королевской семьи. «Мы регулярно получаем запросы на принцессу Дианы, особенно после недавнего сериала Netflix («Корона» - прим. ред.), но подобные заказы мы не выполняем, чтобы не запятнать ее память», - заявил глава компании.

Такое же отношение у предприятия и к Меган Маркл и Кейт Миддлтон, но, по словам предпринимателя, куклы, сделанные в их честь, продавались бы очень хорошо. «Но я фанат королевской семьи», - заявил он, отметив, что, несмотря на пожелания заказчиков, они не делали секс-кукол, вдохновленных членами королевской семьи.

Впрочем, компания не сделала исключения для британского актера Тома Харди, сыгравшего во многих голливудских блокбастерах. «Мы получаем так много заявок на куклу в виде Тома Харди, как от мужчин, так и от женщин со всего мира», - признался руководитель Inferno, добавив: «Я предполагал, что он популярен только в Англии, но в США и Азии также очень его любят».

И хотя предприятие еще не изготавлило секс-куклу в виде Харди, компания открыта для этой идеи. «Мы надеемся, что сам Харди согласится с этой идеей и поможет нам создать достойную секс-куклу».

Среди известных американских звезд заказывают также секс-куклу покойного рэпера Tupac. Чтобы не осквернять его память, компания не выполнила и это пожелание.

Сами Inferno заявляют, что являются крупнейшим производителем секс-кукол, из которых можно сделать очень реалистичных партнеров по постели. Изготовленная на заказ кукла стоит чуть менее 1000 долларов, или около 912 евро.

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