В ПОСТЕЛИ СО ЗВЕЗДОЙ ⟩ Секс-кукол в виде этих знаменитостей больше всего хотят получить во всем мире

Как сообщает издание New York Post, производитель кукол для взрослых Inferno сообщил, что многие из его клиентов, как правило, желают получить кукол в виде членов британской королевской семьи.

Глава предприятия Inferno рассказал, что к ним постоянно поступают заказы на секс-куклы в натуральную величину, причем чаще всего просят изготовить кукол в виде членов британской королевской семьи. «Мы регулярно получаем запросы на принцессу Дианы, особенно после недавнего сериала Netflix («Корона» - прим. ред.), но подобные заказы мы не выполняем, чтобы не запятнать ее память», - заявил глава компании.

Такое же отношение у предприятия и к Меган Маркл и Кейт Миддлтон, но, по словам предпринимателя, куклы, сделанные в их честь, продавались бы очень хорошо. «Но я фанат королевской семьи», - заявил он, отметив, что, несмотря на пожелания заказчиков, они не делали секс-кукол, вдохновленных членами королевской семьи.