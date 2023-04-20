Пока одни живут только в мире фантазий, другие хотят воплотить свои мечты в реальность. Однако если речь идет о звездах или известных персонах, то к воплощению фантазии придется подходить чуть более творчески. И именно поэтому почтовый ящик компании, производящей секс-кукол, полон запросов о секс-партнере, сделанном на заказ, пишет Elu24.
В ПОСТЕЛИ СО ЗВЕЗДОЙ ⟩ Секс-кукол в виде этих знаменитостей больше всего хотят получить во всем мире
Как сообщает издание New York Post, производитель кукол для взрослых Inferno сообщил, что многие из его клиентов, как правило, желают получить кукол в виде членов британской королевской семьи.
Глава предприятия Inferno рассказал, что к ним постоянно поступают заказы на секс-куклы в натуральную величину, причем чаще всего просят изготовить кукол в виде членов британской королевской семьи. «Мы регулярно получаем запросы на принцессу Дианы, особенно после недавнего сериала Netflix («Корона» - прим. ред.), но подобные заказы мы не выполняем, чтобы не запятнать ее память», - заявил глава компании.
Такое же отношение у предприятия и к Меган Маркл и Кейт Миддлтон, но, по словам предпринимателя, куклы, сделанные в их честь, продавались бы очень хорошо. «Но я фанат королевской семьи», - заявил он, отметив, что, несмотря на пожелания заказчиков, они не делали секс-кукол, вдохновленных членами королевской семьи.
Впрочем, компания не сделала исключения для британского актера Тома Харди, сыгравшего во многих голливудских блокбастерах. «Мы получаем так много заявок на куклу в виде Тома Харди, как от мужчин, так и от женщин со всего мира», - признался руководитель Inferno, добавив: «Я предполагал, что он популярен только в Англии, но в США и Азии также очень его любят».
И хотя предприятие еще не изготавлило секс-куклу в виде Харди, компания открыта для этой идеи. «Мы надеемся, что сам Харди согласится с этой идеей и поможет нам создать достойную секс-куклу».
Среди известных американских звезд заказывают также секс-куклу покойного рэпера Tupac. Чтобы не осквернять его память, компания не выполнила и это пожелание.
Сами Inferno заявляют, что являются крупнейшим производителем секс-кукол, из которых можно сделать очень реалистичных партнеров по постели. Изготовленная на заказ кукла стоит чуть менее 1000 долларов, или около 912 евро.