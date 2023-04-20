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«ДЕТИ НЕ СПАЛИ БОЛЬШЕ СУТОК!» ⟩ Женщина попала в ловушку в Таллиннском аэропорту

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Крислин Метсанурм
, репортер
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Фото: Erakogu

«У дочери сильные приступы мигрени, но чемоданы давно сданы в багаж. Там остались все необходимые лекарства», – с редакцией связалась жительница Вильянди, которая сейчас находится в Таллиннском аэропорту. Рейс авиакомпании Nordica из Таллинна в Турцию должен был вылететь сегодня в пять часов утра, но этого не произошло до сих пор.

Жительница Вильянди рассказывает, что путешествие из дома в столицу началось для ее семьи в полночь. «Мы усадили бабушку и детей в машину, чтобы отправиться в Турцию пятичасовым рейсом», – говорит она. Однако все пошло не по плану, и семья до сих пор томится в Таллиннском аэропорту.

В качестве компенсации возмущенным пассажирам дали лишь ваучер на питание – 12 евро на каждого человека. «В кафе, где принимаются эти талоны, подают только черствые круассаны», – жалуется жительница Вильянди.

Пустой прилавок в кафе аэропорта.
Пустой прилавок в кафе аэропорта. Фото: Erakogu

Семья из Вильянди также пыталась связаться с авиакомпанией, но пока не смогла дозвониться никому по телефону. «Это известная авиакомпания, мы купили путевку через туристическое агентство и даже подумать не могли, что возникнет столько проблем», – говорит расстроенная пассажирка. «Дочери пожимают плечами и удивляются, почему самолет не взлетает», – говорит она, добавляя, что остальные пассажиры просто сидят и ждут.

Встревоженная мать говорит, что рейс постоянно переносится на два часа. «Весь отпуск просто испорчен, потому что один из семи дней уже потрачен впустую», – говорит она. Более того, у старшей дочери раскалывается голова, а чемодан с ее лекарством от мигрени давно уже отправлен в багажный отсек.

«Это значит, что у нас нет доступа к необходимым лекарствам!» – жалуется мать.

Представитель Таллиннского аэропорта говорит, что проблема в авиакомпании: «Мы получили разрешение на вылет». 

«Рейс 8017 в Анталию, выполняемый авиакомпанией-партнером Nordica, еще не вылетел из Таллинна, так как мы все еще ждем разрешения на посадку от властей страны назначения, – говорит специалист по коммуникациям Nordica Лийна Лельм. – Для нас это тоже неординарный случай. Мы приносим извинения всем пассажирам и сделаем все от нас зависящее, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее».

Люди сидят и с тревогой ждут своего рейса.
Люди сидят и с тревогой ждут своего рейса. Фото: Erakogu
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