«ДЕТИ НЕ СПАЛИ БОЛЬШЕ СУТОК!» ⟩ Женщина попала в ловушку в Таллиннском аэропорту

Жительница Вильянди рассказывает, что путешествие из дома в столицу началось для ее семьи в полночь. «Мы усадили бабушку и детей в машину, чтобы отправиться в Турцию пятичасовым рейсом», – говорит она. Однако все пошло не по плану, и семья до сих пор томится в Таллиннском аэропорту.

В качестве компенсации возмущенным пассажирам дали лишь ваучер на питание – 12 евро на каждого человека. «В кафе, где принимаются эти талоны, подают только черствые круассаны», – жалуется жительница Вильянди.

Пустой прилавок в кафе аэропорта. Фото: Erakogu

Семья из Вильянди также пыталась связаться с авиакомпанией, но пока не смогла дозвониться никому по телефону. «Это известная авиакомпания, мы купили путевку через туристическое агентство и даже подумать не могли, что возникнет столько проблем», – говорит расстроенная пассажирка. «Дочери пожимают плечами и удивляются, почему самолет не взлетает», – говорит она, добавляя, что остальные пассажиры просто сидят и ждут.

Встревоженная мать говорит, что рейс постоянно переносится на два часа. «Весь отпуск просто испорчен, потому что один из семи дней уже потрачен впустую», – говорит она. Более того, у старшей дочери раскалывается голова, а чемодан с ее лекарством от мигрени давно уже отправлен в багажный отсек.

«Это значит, что у нас нет доступа к необходимым лекарствам!» – жалуется мать.

Представитель Таллиннского аэропорта говорит, что проблема в авиакомпании: «Мы получили разрешение на вылет».

«Рейс 8017 в Анталию, выполняемый авиакомпанией-партнером Nordica, еще не вылетел из Таллинна, так как мы все еще ждем разрешения на посадку от властей страны назначения, – говорит специалист по коммуникациям Nordica Лийна Лельм. – Для нас это тоже неординарный случай. Мы приносим извинения всем пассажирам и сделаем все от нас зависящее, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее».