Данилко не выпустили с Украины на гастроли по Америке и Канаде

Как оказалось, ограничения по выезду из Украины не позволили большей части команды Данилко выбраться за пределы страны. Музыкант раздосадован, что коллеги не смогли оформить необходимые документы.

Решение о том, чтобы полететь без них, он не рассматривал. «Мы не могли отправиться в тур в неполном актерском составе, – потому что качество и уровень наших шоу зависит от каждого участника», – заявил Андрей в соцсетях.