Данилко не выпустили с Украины на гастроли по Америке и Канаде

Андрей Данилко планировал отправиться в Штаты и Канаду, чтобы провести там концерты. Однако гастролям певца не суждено сбыться – ему пришлось перенести выступления из-за новых правил выезда из Украины, пишет StarHit.
Как оказалось, ограничения по выезду из Украины не позволили большей части команды Данилко выбраться за пределы страны. Музыкант раздосадован, что коллеги не смогли оформить необходимые документы.
Решение о том, чтобы полететь без них, он не рассматривал. «Мы не могли отправиться в тур в неполном актерском составе, – потому что качество и уровень наших шоу зависит от каждого участника», – заявил Андрей в соцсетях.
Так, концерты в Нью-Йорке, Майами, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе перенесены на осень. Певец убедительно просил зрителей войти в его положение и не жаловаться, и уж тем более не сдавать билеты.