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ФОТО ⟩ В небе над Аляской появился «таинственный портал», похожий на галактику

Limon.ee
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Фото: Todd Salat/Scanpix

В минувшие выходные в небе над Аляской заметили необычную спиралевидную структуру. The Sun назвал ее похожей на «таинственный портал».

Бледно-голубое «облако» появилось в небе во время северного сияния, поэтому в соцсетях связали эти явления. Спираль озарила ночное небо светом, но довольно быстро пропала. Удивительными снимками этого явления поделилась у себя на страничке в социальных сетях фотограф Элизабет Витналл.

На самом деле, ничего необычного в этом явлении нет. Спираль образовалась в результате запуска спутника SpaceX, а точнее, сброса неиспользованного топлива первой ступенью корабля компании Илона Маска. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии за несколько часов до того, как на Аляске увидели «загадочное» облако.

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