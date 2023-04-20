ФОТО ⟩ В небе над Аляской появился «таинственный портал», похожий на галактику

Бледно-голубое «облако» появилось в небе во время северного сияния, поэтому в соцсетях связали эти явления. Спираль озарила ночное небо светом, но довольно быстро пропала. Удивительными снимками этого явления поделилась у себя на страничке в социальных сетях фотограф Элизабет Витналл.

На самом деле, ничего необычного в этом явлении нет. Спираль образовалась в результате запуска спутника SpaceX, а точнее, сброса неиспользованного топлива первой ступенью корабля компании Илона Маска. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии за несколько часов до того, как на Аляске увидели «загадочное» облако.