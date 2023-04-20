Заседание Рийгикогу длилось шесть минут: «Удачи нам в нашей работе»

Кажется, что сегодня депутаты Рийгикогу решили не перерабатывать, ведь заседание длилось ровно шесть минут!
Пресс-служба Рийгикогу подтвердила, что на повестке дня не было ни одного вопроса, который требовал бы обсуждения или принятия решения. Видимо, недавно приступившие к исполнению своих обязанностей депутаты нового созыва еще не сориентировались, а только что созданное третье правительство Каи Каллас пока не спешит направлять в парламент новые законопроекты.
Все было так быстро, что некоторые депутаты, возможно, даже не успели толком настроиться на рабочий лад, как заседание уже закончилось. Возможно, работа продолжилась в приватных кабинетах и других залах замка Тоомпеа.
Справедливости ради нужно отметить, что перед проверкой явки представитель Центристской партии подал в производство один законопроект, а депутат от «Отечества» представила один запрос.
Стенограмма заседания Ригийкогу 20 апреля 2023:
10:05 Проверка явки
10:06 Вице-председатель Юри Ратас
«74 члена Рийгикогу присутствуют на заседании, 27 отсутствуют.
Переходим к сегодняшней повестке дня. Но что делать, если нет повестки дня. На этом сегодняшнее заседание закончено. Удачи нам в нашей работе», - заключил вице-председатель Рийгикогу Юри Ратас.
После заседания члены нового состава Рийгикогу продолжат формирование парламентских групп и объединений.