Заседание Рийгикогу длилось шесть минут: «Удачи нам в нашей работе»

Пресс-служба Рийгикогу подтвердила, что на повестке дня не было ни одного вопроса, который требовал бы обсуждения или принятия решения. Видимо, недавно приступившие к исполнению своих обязанностей депутаты нового созыва еще не сориентировались, а только что созданное третье правительство Каи Каллас пока не спешит направлять в парламент новые законопроекты.