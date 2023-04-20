Обеспокоенная жительница волости Харку жалуется, что на пляже в Суурупи увидела пятна, похожие на такие, которые появляются от разлива топлива. «Я также обращалась в Департамент окружающей среды, но не получила ответа, брали ли они пробы», – говорит женщина. «К счастью, мы можем подтвердить, что это не загрязнение», – говорит руководитель бюро надзора Департамента окружающей среды Тармо Техва.
ФОТО ⟩ То, что увидела жительница Эстонии на морском побережье, ее не на шутку встревожило
«Недавно я шла по берегу пляжа Суурупи и заметила на поверхности воды пятна топлива», – говорит обеспокоенная жительница волости Харку, которая подозревает загрязнение морской воды. «Недавно в районе Мурасте-Суурупи-Вяэна-Йыэсуу также появился странный запах, может ли это быть связано?».
Местная жительница обратилась в Департамент окружающей среды, который объяснил, что цветной слой на поверхности воды является естественным образованием и не связан с запахом в районе Мурасте-Суурупи. Однако женщина не была удовлетворена этим ответом. «В письме нет упоминания о том, что представители департамента взяли пробы и подтвердили, что это не топливо», – говорит бдительная жительница волости Харку.
«Разноцветная блестящая пленка на пляже Суурупи – это естественное явление. Это происходит во время разложения органического материала и является нормальным и безопасным в природе», – объяснил руководитель бюро надзора Департамента окружающей среды Тармо Техва.
Специалист отмечает, что несколько дней назад представители Департамента окружающей среды посетили Суурупи, чтобы проверить предполагаемое загрязнение. «К счастью, мы можем подтвердить, что загрязнения нет. В случае обоснованных подозрений Департамент окружающей среды может использовать тестовую бумагу, чтобы выявить в воде наличие нефтепродукта», – говорит Техва, добавляя, что любой человек может это почувствовать, хорошенько принюхавшись к воде.
«Если это нефтепродукт, то он обычно сильно пахнет бензином. Еще одно важное различие между естественной пленкой и разливом нефтепродукта – это наличие трещин. Если, например, при уколе веткой слой трескается и распадается на кусочки, значит, это природное явление», – говорит Тева.
Однако, если вы сомневаетесь, всегда стоит позвонить по телефону 1247. Это самый быстрый способ связаться с Департаментом окружающей среды.
Крупное нефтяное пятно, было обнаружено прошлым летом на Штромке
Впрочем, это хорошо, что жители Эстонии не теряют бдительности. В начале апреля власти Пыхья-Таллинна сообщили, что на пляже Штромка завершились работы по ликвидации находившегося под водой загрязнения нефтепродуктами. Анализ проб почвы показал, что пляж защищен от загрязнения. В ходе работ было выкопано более 250 тонн грунта, которые отправили на утилизацию. Сейчас территорию приводят в порядок. Однако морское дно до сих пор кажется окрашенным в радужные тона.
Пригоден ли это пляж для купания?
«Это разложение органических веществ, такова природа. Это выглядит красиво и красочно, и заставляет людей беспокоиться, но беспокоиться не о чем. Любой желающий может прийти и сделать красивые красочные фотографии природы с золотисто-фиолетовыми оттенками», – сказал руководитель Департамента окружающей среды Райнер Вакра в интервью ERR.