ФОТО ⟩ То, что увидела жительница Эстонии на морском побережье, ее не на шутку встревожило

«Недавно я шла по берегу пляжа Суурупи и заметила на поверхности воды пятна топлива», – говорит обеспокоенная жительница волости Харку, которая подозревает загрязнение морской воды. «Недавно в районе Мурасте-Суурупи-Вяэна-Йыэсуу также появился странный запах, может ли это быть связано?».

Местная жительница обратилась в Департамент окружающей среды, который объяснил, что цветной слой на поверхности воды является естественным образованием и не связан с запахом в районе Мурасте-Суурупи. Однако женщина не была удовлетворена этим ответом. «В письме нет упоминания о том, что представители департамента взяли пробы и подтвердили, что это не топливо», – говорит бдительная жительница волости Харку.

Пятна, которые запечатлела жительница волости Харку на море в Суурупи. Фото: Erakogu

«Разноцветная блестящая пленка на пляже Суурупи – это естественное явление. Это происходит во время разложения органического материала и является нормальным и безопасным в природе», – объяснил руководитель бюро надзора Департамента окружающей среды Тармо Техва.

Специалист отмечает, что несколько дней назад представители Департамента окружающей среды посетили Суурупи, чтобы проверить предполагаемое загрязнение. «К счастью, мы можем подтвердить, что загрязнения нет. В случае обоснованных подозрений Департамент окружающей среды может использовать тестовую бумагу, чтобы выявить в воде наличие нефтепродукта», – говорит Техва, добавляя, что любой человек может это почувствовать, хорошенько принюхавшись к воде.