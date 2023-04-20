ВИДЕО ⟩ Я рыдала от боли: эстонская певица Хелен Адамсон прошла 21-километровый лыжный марафон в Норвегии

«Это был нереальный отдых и адский труд! Я мечтала о том, чтобы посетить архипелаг Шпицберген пятнадцать лет», - говорит певица Хелен Адамсон. И она осуществила свою мечту

Певица осилила 21-километровый лыжный марафон на Шпицбергене. «Впервые в жизни я надела классические лыжи и отправилась на 21-километровый лыжный марафон. Я вообще не знала, как это - кататься на классических лыжах, справлюсь ли я и что меня ждет», - призналась она своим подписчикам в Instagram.

Адамсон рассказала, что на старте она улыбалась и немного волновалась, но вскоре поняла, что что-то не так. «Погода была сказочной, виды впечатляющими, но на пятом километре я с ужасом осознала, что никогда не каталась на лыжах задом наперед по льду, а сейчас я скользила и катилась назад. И тогда началась паника», - вспоминает он.

На шестом километре певица начала плакать.

Хелен рассказала, что хотела смазать лыжи, но смазки не было, она снова расплакалась, но все равно продвигалась вперед. Дальнейшую дистанцию она прошла быстрее. «Дорога пролегала в тени холма, что сделало дистанцию холоднее, сцепление с дорогой стало немного лучше, и я вновь обрела жизненные силы. Вокруг меня были прекрасные виды, я могла отдыхать и просто наслаждаться красотой. К тому времени я четко понимала, что как-нибудь протяну эти восемь километров», - признается Хелен.