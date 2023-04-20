Семь основных ошибок при стирке постельного белья: что может его непоправимо испортить

Если ваше постельное белье после стирки не радует взгляд чистотой и не пахнет свежестью, а после нескольких циклов очистки в машинке вообще неприглядно выглядит и изнашивается, не стоит винить в этом именно стиральную машину. Во многих случаях причиной потери цвета и быстрой изнашиваемости является неправильный уход за постельным бельем.

Стоит знать основные правила, как правильно стирать постельное белье в машинке, и не допускать распространенных ошибок.

Какие есть 7 основных ошибок при стирке постельного белья

1. Игнорирование этикетки

Во время стирки постельного белья нужно обращать внимание на данные, которые указаны на ярлыке изделия. Там указана основная информация, которая пригодится во время ухода за изделием – режим стирки, температура, которую выдерживает материал и тому подобное.

2. Стирка только после явного загрязнения

Там могут накапливаться загрязнения, которые незаметны для нашего глаза – капельки пота, маленькие частички грязи, частички отшелушенной кожи и тому подобное. Всё это является привлекательной средой для микробов.

Постельное белье стоит стирать не реже, чем раз в две недели. Если же вы привыкли спать без одежды, то лучше менять ее каждую неделю.

3. Слишком много стирального порошка

Если насыпать в стиральную машинку слишком много порошка, то волокна материала будут быстро изнашиваться. К тому же такое средство может плохо выполоскаться.