Врачи не знают, как лечить рак Путина: в Сети пишут, что диктатору отменили основной препарат

Ходят слухи, что российский диктатор Владимир Путин серьезно болен. По одной из версий, у президента страны-агрессора РФ - онкология. Telegram-канал Генерал СВР сообщает, что врачам пришлось отменить основной препарат, и теперь стратегия лечения - под вопросом.

19 апреля на канале сообщили, что у Путина якобы случился нервный срыв - он «сидел на полу возле дивана и истерически плакал». Медики предполагают, что лекарства дали неожиданную «побочку».

«Врачи отменили президенту новый препарат, который только назначили, предположив, что проблемы, возникшие во вторник вечером, могли быть побочным действием этого лекарства. Под вопросом новая стратегия лечения онкологии у Путина, так как отмененный препарат должен был быть в основе терапии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что состояние здоровья президента ухудшается. «Как говорят лечащие врачи, медлить нельзя (…) Ближайшее окружение президента всерьез обеспокоено как его состоянием здоровья, так и возможностью удерживать власть, если Путин будет не в состоянии лично руководить страной и принимать решения», - добавили на канале.

Путин болен - что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

«Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро, и, надеюсь, что очень скоро», - сказал Буданов в январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении. Однако болезнь Путина не остановит - он будет воевать до тех пор, пока не добьется цели.