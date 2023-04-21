Будут ощущать материальный достаток: три самых богатых знака Зодиака в мае 2023

Астролог Анжела Перл спросила у карт, кто будет испытывать материальное благополучие в мае 2023 года.

Стрелец

В раскладе для Стрельцов на май 2023 Тройка пентаклей выпала первой. Эта карта означает мастерство, за которое вас поблагодарят и заплатят.

Вторая карта также показывает работу, которая точно принесет вам хороший заработок. Однако здесь следует соблюдать осторожность со своей занятостью, чтобы не перегореть и не заболеть.

Несколько карт показали окончание, а несколько – начало. Поэтому сразу после завершения какого-либо этапа в жизни или проекта развернется новая страница жизни.

Таро-прогноз для Стрельцов на май 2023

Весы

В конце весны Весам будут поступать особые предложения, но вы можете не согласиться.

Девятка кубков: вы гордитесь собой, все кубки заполнены, что означает достаток и удовольствие собой. Возможно, вы получите какую-нибудь награду или ожидаемые деньги.

Тройка жезлов – обучение, путешествие, большое желание. Ваш бизнес или идеи будут развиваться, что точно приведет к успеху.

Девятка пентаклей показывает, что у Весов в мае 2023 будет материальная безопасность и прибыль.

Таро-прогноз для Весов на май 2023

Рыбы

В мае 2023 Рыб ожидают признание и награды. Вы точно увидите свой путь, который приведет вас к хорошему заработку, даже если до этого вы блуждали и не знали, как правильно поступить.

Представители этого знака Зодиака могут отправиться в путешествие или начать новое обучение. Также возможны предложения прибыльных проектов.