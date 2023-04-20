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ВИДЕО ⟩ Посреди дня стало темно, как ночью – черное облако накрыло Стамбул

Limon.ee
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Стамбул, иллюстративное фото.
Стамбул, иллюстративное фото. Фото: SEDAT SUNA

В Стамбуле камера наблюдения сняла погодную аномалию – город накрыла гигантская черная туча.

Плотность облака была такая, что солнце пропало. За считанные секунды улицы погружаются во мглу. На пять минут днем становится темно, как ночью.

Видно только лишь едва различимые огни автомобильных фар и горящие вывески.

Подобное уже случалось в Стамбуле. Похожие плотные черные тучи заволокли мегаполис почти полгода назад, 25 ноября 2022 года. Это событие также широко обсуждали в местных новостях и соцсетях.

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