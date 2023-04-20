ВИДЕО ⟩ Посреди дня стало темно, как ночью – черное облако накрыло Стамбул

Плотность облака была такая, что солнце пропало. За считанные секунды улицы погружаются во мглу. На пять минут днем становится темно, как ночью.

Видно только лишь едва различимые огни автомобильных фар и горящие вывески.

Recently, a giant black cloud covered #Istanbul and plunged the city into darkness.



Many regarded this as a frightening sign, but experts say it was just a massive sandstorm. pic.twitter.com/Xv4a6KOofg — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2023