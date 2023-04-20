ФОТО ⟩ Является ли эта реклама Prisma непристойной? Немного. Работает ли она? Очевидно

«Все это складывается в... Я не могу», - говорит читательница Elu24 о рекламе магазинов Prisma.

На улицах Таллинна появились рекламные щиты супермаркетов Prisma со слоганом «Я иду неподалеку! Отличный выбор местных продуктов».

«Является ли эта реклама непристойной? Немного. Работает ли эта реклама? Очевидно. Тогда это реклама хорошая? В принципе, да, - реклама, о которой идет речь, вызывает смешанные чувства у пользователей соцсетей. - Этот сыр немного напоминает лицо...», - написал один комментатор.

See kõik kokku… maivõi 🙈 pic.twitter.com/CyZ0msjCl8 — Merilin Pärli (@mmm_merilin) April 16, 2023

«Плохая реклама - это тоже реклама», - отметили несколько человек.

«Парадоксально, но якобы плохая реклама широко распространяется в социальных сетях. Я бы сказал, что это хорошая реклама», - уверен другой комментатор.

Лийна Пярлин, директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma, сказала, что этой рекламной кампанией они хотели поддержать потребление товаров местного производства.

«Наша цель в том, чтобы отличитаться от других»

«Концепция рекламы основана на привлекательной анимации, где продукты питания стали персонажами, ассоциирующимися с различными регионами Эстонии. Мы надеемся, что этот юмористический рекламный язык будет понятен самой широкой аудитории, и передст четкое послание: лучшая еда родом из соседних регионов, - говорит Пярлин. - Наша цель заключалась в том, чтобы быть самобытными, отличаться от других и рекламировать местные продукты, которую мы до сих пор видели только на рынке».

Кроме того, в Твиттере было написано, что в Prisma больше финских, чем эстонских продуктов: «Большой выбор местных продуктов? Скорее, здесь должна быть надпись «Большой выбор финских продуктов».