Три способа есть больше и продолжать худеть: диетологи рассказали, в чем секрет

Похудение не обязательно должно вызывать чувство ограниченности – добавление здоровых продуктов в вашу диету может быть более эффективным способом достижения результатов, чем исключение определенных продуктов, согласно заявлениям диетологов. Об этом сообщает Insider.

Чтобы снизить жировую массу, вам нужно находиться в дефиците калорий, потреблять меньше калорий, чем вы используете во время физической активности и движения. Однако вам не нужно исключать вкусняшки, углеводы или голодать в течение долгих часов.

Вместо этого диетологи советуют сосредоточиться на достаточном потреблении белков, клетчатки и цельных продуктов, чтобы можно было наслаждаться пищей, уменьшая общий прием калорий для снижения веса и удлинения эффекта.

Потребляя больше белков, вы можете обеспечить себе чувство сытости и поддержать ваш метаболизм

Один из способов сделать вашу диету более оптимальной и поддержать процесс похудения – включить разнообразные источники белков, чтобы обеспечить чувство сытости, рассказала спортивная диетолог Энджи Аше.

«Сытость – важный фактор, – отметила Аше. - Если вашей целью является укрепление мышц и понижение жира, то увеличение количества белков в вашей диете может быть полезным».

Белки – это необходимый макронутриент для поддержания тканей, таких как мышцы. Практика свидетельствует, что достаточное потребление белков может помочь похудеть, сохраняя мышечную массу и поддерживая метаболизм в процессе сжигания жира.