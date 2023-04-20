Первый коридор затмений 2023 года с 20 апреля по 4 мая: главные опасности и возможности этого периода

В 2023 году будет два таких коридора. Первый из них начнется 20 апреля в день затмения Солнца, а закончится 4 мая - за день до следующего затмения (лунного). Этот период является зачастую неблагоприятным, но он не лишен и позитивных моментов. Астрологи рассказали о том, как правильно себя вести в это время и чего можно от него ожидать. Это будут две самые сложные недели 2023 года, потому что с 21 апреля также начинается ретроградное движение Меркурия.

Непредсказуемость и неординарность событий

С 20 апреля по 5 мая будет очень много необычных событий, многие из которых повергнут нас с вами в шок. Это не обязательно должно быть нечто очень неприятное. Будут и позитивные повороты судьбы, с которыми удастся столкнуться в эти две недели.

По этой причине астрологи настоятельно рекомендуют не спешить с выводами и не страдать фатализмом. Если вдруг произойдет что-то нехорошее, это не будет поводом для расстройств и депрессий. Такими событиями Вселенная постарается вас заставить задуматься о будущем.

Склонность к самокопаниям