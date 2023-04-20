20 апреля произошло крайне неблагоприятное астрологическое событие - кольцеобразное затмение Солнца. Астрологи напоминают о том, что период между двумя ближайшими подобными событиями в году, именуемый коридором затмений, является достаточно важным, передает dailyhoro.ru.
Первый коридор затмений 2023 года с 20 апреля по 4 мая: главные опасности и возможности этого периода
В 2023 году будет два таких коридора. Первый из них начнется 20 апреля в день затмения Солнца, а закончится 4 мая - за день до следующего затмения (лунного). Этот период является зачастую неблагоприятным, но он не лишен и позитивных моментов. Астрологи рассказали о том, как правильно себя вести в это время и чего можно от него ожидать. Это будут две самые сложные недели 2023 года, потому что с 21 апреля также начинается ретроградное движение Меркурия.
Непредсказуемость и неординарность событий
С 20 апреля по 5 мая будет очень много необычных событий, многие из которых повергнут нас с вами в шок. Это не обязательно должно быть нечто очень неприятное. Будут и позитивные повороты судьбы, с которыми удастся столкнуться в эти две недели.
По этой причине астрологи настоятельно рекомендуют не спешить с выводами и не страдать фатализмом. Если вдруг произойдет что-то нехорошее, это не будет поводом для расстройств и депрессий. Такими событиями Вселенная постарается вас заставить задуматься о будущем.
Склонность к самокопаниям
Довольно часто многим из нас придется задаваться вопросом о том, как же довелось оказаться в странном положении. Людям будет свойственно заниматься самоанализом и искать ответы на интересующие их экзистенциальные вопросы. Многим захочется погрузиться в пучину мыслей. В этом нет ничего плохого, но только до тех пор, пока мы не начнем корить себя за прошлые ошибки. Во время коридора затмений нужно думать о будущем и устремлять свой взор вперед, а не назад.
Самой важной сферой и основным лейтмотивом этого коридора затмений станет любовь. В амурной сфере нас с вами ожидают судьбоносные перемены. Во-первых, это будет время, когда могут восстанавливаться разрушенные ранее отношения. Не удивляйтесь, если ваш бывший или бывшая выйдут на связь.
Во-вторых, в такой необычный период можно очень сильно подорвать текущие отношения. Проблемы придут не из ниоткуда, а из-за обид, импульсивности, неумения решать мирно проблемы. Важно быть максимально честными и открыто говорить о своих чувствах. Если вы попытаетесь что-то скрыть, это встанет боком.
Ссоры
В этот день может быть очень много ссор и конфликтов, причем затмение сделает так, что большинство из них будет происходить крайне спонтанно. Хорошая новость заключается в том, что некоторые из ссор могут существенно укрепить любовь или родственные отношения. Чтобы сценарий развивался именно таким образом, необходимо помнить про важные правила: старайтесь не переходить на личности, не срывать свою злобу, не обижаться.
Новые знакомства
Астрологи отмечают, что в это время возможны новые спонтанные знакомства, большая часть из которых окажется случайными и абсолютно непредсказуемыми. Многие одинокие люди смогут встретить будущую вторую половинку, но эксперты советуют не торопить события. Пусть все развивается спокойно, без спешки.