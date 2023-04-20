25-летняя звезда K-pop Мунбин из группы ASTRO покончил с собой

Менеджер Мунбина обнаружил его тело в доме на Каннаме (район в Сеуле - прим. ред.), после чего он вызвал правоохранителей. Обстоятельства смерти звезды K-pop выясняются, будет проведено вскрытие. По предварительной версии, певец покончил с собой.

С февраля у Мунбина был заполнен рабочий график, он продвигался в дуэте с другим участником группы. «Мунбин отправился в тур в составе саб-юнита ASTRO Moonbin & Sanha и был полон мотивации», - рассказал знакомый исполнителя. Последний концерт он дал в Бангкоке 8 апреля, затем вернулся в Корею. После этого он должен был отправиться в Макао, Тайбэй, Джакарту, Токио и Осаку.