25-летняя звезда K-pop Мунбин из группы ASTRO покончил с собой

19 апреля мировая общественность всполошилась после внезапной новости о кончине участника группы ASTRO. По предположениям полиции, Мунбин покончил с собой, пишет «Стархит».
Менеджер Мунбина обнаружил его тело в доме на Каннаме (район в Сеуле - прим. ред.), после чего он вызвал правоохранителей. Обстоятельства смерти звезды K-pop выясняются, будет проведено вскрытие. По предварительной версии, певец покончил с собой.
С февраля у Мунбина был заполнен рабочий график, он продвигался в дуэте с другим участником группы. «Мунбин отправился в тур в составе саб-юнита ASTRO Moonbin & Sanha и был полон мотивации», - рассказал знакомый исполнителя. Последний концерт он дал в Бангкоке 8 апреля, затем вернулся в Корею. После этого он должен был отправиться в Макао, Тайбэй, Джакарту, Токио и Осаку.
Коллеги парня убиты горем. Ча Ыну, прославившийся в сериале «Истинная красота», вылетел из Америки, чтобы проститься с ним. Фанаты выразили соболезнования семье певца. «Боже мой… Бедная семья и сестра… Покойся с миром»; «Меня до сих пор трясет. Покойся с миром, Мунбин. Выражаю соболезнования его семье и остальным участникам ASTRO», «Желаю всем найти в себе силы в такое время», - пишут они.