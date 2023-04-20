Фото 53-летней Дженнифер Лопес в откровенном боди из спальни произвело фурор

В жизни актрисы Дженнифер Лопес настало время, когда хочется чтобы тело дышало. Именно так можно объяснить стремление артистки как можно чаще фотографироваться в обнаженном виде. Недавно снимок ДжейЛо, на которой были одни лишь белые стринги, возглавил все светские таблоиды.

На снимке 53-летняя артистка возлежит на животе, подперев щеку рукой и глядя в камеру. Из одежды на ней только белые трусы-стринги. В подписи фото значится, что оно было опубликовано по случаю Национального дня борьбы со стрессом. «Сегодня Национальный день борьбы со стрессом, и мы хотели бы напомнить вам, насколько важно уделять время заботе о себе. Выделяя время самим себе каждый день, вы сохраняете свое душевное здоровье и общее хорошее самочувствие», - говорится в подписи к снимку.

Спустя несколько дней, Дженифер решила повторить этот опыт уже для себя лично. Пикантный кадр, выложенный в социальные сети, запечатлел артистку, фотографирующую себя в зеркале спальни.