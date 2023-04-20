Астролог Глоба пообещала трем знакам Зодиака вихрь перемен с 20 апреля

В личной жизни Глоба советует избегать конфликтов, к которым могут привести споры. Не надо навязывать близким план действий, они и сами могут решить свои проблемы. Единственное, чем способны поддержать домашних Овны – это вера и забота, и тут представителям знака нет равных.