Астролог Глоба пообещала трем знакам Зодиака вихрь перемен с 20 апреля

Три знака Зодиака должны готовится в этот период к вихрю перемен, ориентироваться в которых можно будет только при условии холодной головы и ясного разума.
Овен
У представителей огненного знака может появиться шанс вырваться вперед конкурентов, причем достигнув при этом долгожданных целей. Овны должны не забывать о своей известной изобретательности, применяя нестандартные методы ведения дел, которые им свойственны.
Сохранив спокойствие, они не только поправят дела, и но и улучшат настроение всем окружающим, которым передастся творческая энергия Овнов.
В личной жизни Глоба советует избегать конфликтов, к которым могут привести споры. Не надо навязывать близким план действий, они и сами могут решить свои проблемы. Единственное, чем способны поддержать домашних Овны – это вера и забота, и тут представителям знака нет равных.
Лев
Прогресс в работе может привести к карьерному росту, т.к. смелых идей у Львов в этот период будет с лихвой. Наступит период, когда Фортуна повернется к ним лицом. Даже самые трудные люди поддадутся на уговоры царей Зодиака и извлекут из этого выгоду.
Сами же Львы достигнут пика сосредоточенности, и будут решать проблемы, как семечки.
В сфере эмоций также воцариться страстный период. Семейные Львы смогут быть собой и не спорить по пустякам. Глоба советует отдыхать в свободное время. На таком пике активности может подвести иммунитет, поэтому стоит вспомнить о спорте и витаминах.
Долгие тревоги по поводу нового проекта уйдут в прошлое. Девам, обещает Глоба, улыбнется удача с длинным хвостом. Усилий окажется достаточно, чтобы после 20 апреля понять, в каком направлении двигаться дальше, и не бояться конкурентов.
Время для Дев как будто ускориться. Они перестанут критиковать других, так как творческих задач, с перспективой большого дохода, будет хоть отбавляй.
Рабочая сфера скажется и на личной жизни. Тревожность отступит, отчего домашние часы станут особенно приятными. Девы смогут провести душевные беседы с близкими, не опасаясь того, что досуг придется отложить в пользу очередного задания от заказчика. А отдых на природе положительно скажется на здоровье.