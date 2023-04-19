Принц Гарри пропустит концерт в честь коронации Карла III

По информации издания, он хочет провести вместе с семьей день рождения своего сына Арчи, которому 6 мая (на этот же день назначена коронация) исполняется четыре года.

Первоначально принц Гарри и Меган Маркл планировали приехать на коронацию вместе, но на определенных условиях. Например, супруги хотели стоять на балконе во время торжеств вместе со старшими членами королевской семьи. Кроме того, одним из требований стало объявление о дне рождения их сына Арчи во время торжественного обеда по случаю коронации. В этих требованиях герцогам Сассекским было отказано.

Также ранее стало известно, что, хотя Гарри и планирует встретиться со своим отцом, он не собирается пересекаться со своим братом, принцем Уильямом: по данным журналистов, этой встречи нет в графике Гарри.