Бедность и слезы: что ждет знаки Зодиака в период ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий в Тельце может привести к задержкам и препятствиям в области финансов, деловых контактов и покупок. Подробнее о том, чем опасен этот период и как он отразится на представителях разных знаков Зодиака, читателям Teleprogramma.pro рассказала таролог Алисия Артемьева.
Овен
Могут возникать проблемы в коммуникации, в том числе с партнерами, коллегами и друзьями. Также могут возникнуть проблемы с техникой и транспортом.
Телец
Могут возникнуть проблемы в области финансов и деловых контактов. Также сложности предвещаются с покупками и инвестициями.
Близнецы
Это знак, связанный с Меркурием, поэтому ретроградный Меркурий может сильно повлиять на них. Например, будут проблемы с коммуникацией, техникой, документами и подписями. Не стоит принимать важных решений в этот период.
Рак
Проблемы в отношениях с близкими людьми, в том числе семьей и партнерами. Также будут сложности с домом и недвижимостью.
Лев
Проблемы в работе и карьере, в том числе с коллегами и начальством, с авторитетом и публичным имиджем.
Дева
Проблемы со здоровьем и общим самочувствием. Также могут возникнуть сложности с работой и рутинными делами.
Весы
Проблемы в отношениях с партнерами и друзьями, с договорами и контрактами.
Скорпион
Проблемы в финансовой сфере, в том числе с кредитами и инвестициями, с тайнами и секретами.
Стрелец
Проблемы с путешествиями и образованием.
Козерог
Проблемы с работой и карьерой, в том числе с начальством.
Водолей
Проблемы с социальными контактами и друзьями, а также с техникой и инновациями.
Рыбы
Проблемы с творческими проектами и романтическими отношениями, а также с духовным развитием и интуицией.