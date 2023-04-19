Бедность и слезы: что ждет знаки Зодиака в период ретроградного Меркурия

Овен

Могут возникать проблемы в коммуникации, в том числе с партнерами, коллегами и друзьями. Также могут возникнуть проблемы с техникой и транспортом.

Телец

Могут возникнуть проблемы в области финансов и деловых контактов. Также сложности предвещаются с покупками и инвестициями.

Близнецы

Это знак, связанный с Меркурием, поэтому ретроградный Меркурий может сильно повлиять на них. Например, будут проблемы с коммуникацией, техникой, документами и подписями. Не стоит принимать важных решений в этот период.

Рак

Проблемы в отношениях с близкими людьми, в том числе семьей и партнерами. Также будут сложности с домом и недвижимостью.

Лев

Проблемы в работе и карьере, в том числе с коллегами и начальством, с авторитетом и публичным имиджем.

Дева

Проблемы со здоровьем и общим самочувствием. Также могут возникнуть сложности с работой и рутинными делами.

Весы

Проблемы в отношениях с партнерами и друзьями, с договорами и контрактами.

Скорпион

Проблемы в финансовой сфере, в том числе с кредитами и инвестициями, с тайнами и секретами.

Стрелец

Проблемы с путешествиями и образованием.

Козерог

Проблемы с работой и карьерой, в том числе с начальством.

Водолей

Проблемы с социальными контактами и друзьями, а также с техникой и инновациями.

Рыбы