СТРАШНЫЙ СЛУЧАЙ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ ⟩ Полиция расследует дело: из фургона вышел мужчина и пошел вслед за двумя девочками

Вечером 9 апреля в Ряпина домой шли две девочки. Внезапно они увидели позади себя на обочине небольшой белый фургон. В какой-то момент из фургона с польскими номерами с пассажирского сиденья вышел неизвестный мужчина и якобы пошел в их сторону.

Тогда 8- и 13-летние девочки испугались и побежали.

«Это напугало всю нашу семью и теперь заставляет нас быть более бдительными», - говорит родитель девочек.

По словам матери, в белом фургоне с польскими номерами было от четырех до пяти мужчин. Во время ужасного инцидента старшая дочь позвонила своей матери. «Сказали, что это был белый микроавтобус, на нем не было никаких логотипов. Когда младшая дочь оглянулась, из пассажирской двери вышел мужчина и начал приближаться к ним». К счастью, мама девочек была рядом. «Я быстро села в машину и поехала к ним, поймала детей и сама отвезла их домой».

Калле Валл, руководитель пыльваского отделения полиции, сказал, что, поскольку дети больше не оглядывались по дороге домой, неизвестно, следовал ли мужчина за ними и каковы были его мотивы.

«После инцидента, произошедшего несколько недель назад, таких сообщений в полицию больше не поступало, а точная марка и номер транспортного средства неизвестны, но мы обращаем внимание на такие транспортные средства в нашей повседневной работе, чтобы проверить их в случае необходимости», - подтвердил Валл.

По его словам, дети вели себя исключительно корректно: почувствовав опасность, они убежали в безопасное место. «При этом подчеркиваем, что о происшествии можно было сообщить напрямую в полицию, потому что сейчас информация дошла до нас с задержкой почти в две недели. Тогда, возможно, реагируя напрямую, мы смогли бы определить, кто это был, каковы были мотивы и так далее», - отмечает Валл.