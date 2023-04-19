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ФОТО ⟩ Эстонская звезда лыжного спорта подал на развод спустя год после скандального ухода из семьи

Трийн Роос
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Яак Маэ в зале суда.
Яак Маэ в зале суда. Фото: Triin Roos, Elu24

Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором обсуждался иск о разводе бывшего лыжного аса Яака Маэ к его жене Яне Маэ. В суд явились обе стороны, но заседание было объявлено закрытым, пишет Elu24.

Яак Маэ достиг выдающихся результатов на спортивном поприще. Маэ участвовал в пяти Олимпийских играх и десятках чемпионатов мира. На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити он выиграл бронзовую медаль в классическом забеге на 15 км и серебряную медаль в классическом забеге на 15 км на чемпионате мира 2003 года в Валь-ди-Фьемме.

Семейная жизнь Маэ тоже долгие годы казалась образцовой - красивая жена Яна, трое детей и прекрасная жизнь в Отепя. Однако сегодня знаменитый спортсмен вошел в дверь здания суда, потому что добивается развода.

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