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«Чтобы помочь себе разобраться с проблемами». Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу

Limon.ee
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Настя Каменских.
Настя Каменских. Фото: Ricardo Rubio

Украинская певица Настя Каменских 18 апреля в Instagram предложила подписчикам рассказать о своих переживаниях, пишет Гордон.

«Для многих это нелегко, особенно когда внутри скапливается целый водоворот чувств, с которыми сложно так быстро разобраться», – отметила певица.

Она подчеркнула, что, держа все в себе, есть вероятность столкнуться с проблемами с ментальным здоровьем.

«Я понимаю каждого, потому что давно интересуюсь психологией, исследованием себя и сама неоднократно обращалась к психологу, чтобы помочь себе разобраться с проблемами, которые аккумулируются, беспокоят и уносят мой ресурс», – призналась певица.

Каменских добавила, что нет ничего страшного в том, чтобы иногда открываться и быть уязвимыми, ведь это означает желание иметь силу и смелость быть собой.

«Не требовать от себя слишком много – нормально! Не воспринимать слова людей, стремящихся обидеть или сломать вас – правильно и разумно!» – отметила певица.

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