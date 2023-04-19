Порядок за час: десять советов для эффективной и быстрой уборки в доме

Придерживайтесь одной схемы

Большую часть времени затяжной уборки съедает лишняя суета. Чтобы этого не происходило, подберите оптимальную схему перемещения по дому и придерживайтесь ее каждый раз. Убирайте комнаты по очереди, одну за другой, без метаний и попыток охватить все и сразу. Вскоре уборка дойдет до автоматизма, вам даже не придется задумываться, за что хвататься дальше. Советуем начинать с кухни - как правило, навести в ней порядок сложнее всего, а покончить с этим само по себе награда и прекрасная мотивация для продолжения праздника чистоты!

Вещи без места - по контейнерам

Прежде всего при быстрой уборке дома вы должны устранить не загрязнения, а беспорядок. Это куда проще, если у каждой вещи есть свое место. Пользуйтесь коробками, корзинами, контейнерами - не все должно красоваться на открытых полках, части вещей отлично подойдет уголок в кладовке, главное, чтобы вы знали, где что припрятано, на случай надобности.

Не экономьте на инструментах

Вы можете значительно ускорить уборку, вложившись в качественные инструменты и средства. Если мощный пылесос могут себе позволить не все, то приобрести набор салфеток из микрофибры точно не проблема. Моющие средства тоже имеют огромное значение, экономия на них может сделать уборку затяжной и неэффективной.

Разделите уборку на этапы, а не комнаты