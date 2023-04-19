Фильм с Алеком Болдуином решено снимать, несмотря на убийство оператора

Снимать будут в американском штате Монтана, сообщает CNN. Болдуин, как и прежде, будет играть главную роль. А пострадавший в ходе того трагического инцидента Джоэл Соуза вернется к обязанностям режиссера.

По данным телеканала, завершение съемок фильма - это часть мирового соглашения актера с мужем погибшего оператора Мэттью Хатчинсом. Более того, последний займет должность исполнительного продюсера фильма. Соглашения с членами семьи погибшего оператора Болдуин сумел достичь осенью 2022 года. Против него не будут выдвигать обвинение в убийстве. Правда, по словам прокурора Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, это никак не повлияет на возможность выдвижения против Болдуина уголовного обвинения.