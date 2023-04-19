ВИДЕО ⟩ Максим Галкин и Алла Пугачева провожают детей в школу в Израиле

В ролике Галкин выводит Лизу и Гарри из дома. Дети в кепках и с рюкзаками. Они говорят, что идут в школу. За кадром слышен голос Примадонны.

«Ничего не забыли?» - спрашивает Алла Пугачева детей.

Алла Борисовна рада приезду мужа: «Семейка наконец-то воссоединилась».

Юморист шутит, что он тоже бы сейчас был бы рад пойти в школу. «Давай на гастроли уже иди», - в шутку отвечает ему супруга.

Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: «Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились».

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.