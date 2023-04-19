ВИДЕО ⟩ Максим Галкин и Алла Пугачева провожают детей в школу в Израиле

Российский телеведущий, шоумен и юморист Максим Галкин на некоторое время вернулся в Тель-Авив в семье. На своей Instagram-странице артист показал, как провожает детей в школу, пишет RUS TVNET.
В ролике Галкин выводит Лизу и Гарри из дома. Дети в кепках и с рюкзаками. Они говорят, что идут в школу. За кадром слышен голос Примадонны.
«Ничего не забыли?» - спрашивает Алла Пугачева детей.
Алла Борисовна рада приезду мужа: «Семейка наконец-то воссоединилась».
Юморист шутит, что он тоже бы сейчас был бы рад пойти в школу. «Давай на гастроли уже иди», - в шутку отвечает ему супруга.
Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет.
В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: «Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились».
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.
В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил «иноагентом». В ответ певица попросила министерство включить в реестр «иноагентов» и ее.