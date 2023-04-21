Известный в Эстонии бренд открыл магазин в России. C ним связан политик, призвавший слушать Путина

Компания BonBon Lingerie, специализирующаяся на производстве нижнего белья, снова заявила о себе на российском рынке, но уже в сложное время: в разгар войны. После принципиального заявления крупных игроков о закрытии своих магазинов на территории России, несмотря на возможные трудности и репутационные риски, бренд занял освободившуюся нишу, сперва открыв точку в торговом комплексе «Невский Центр» в Санкт-Петербурге, а затем запланировал открытие следующего магазина в торговом центре «Охта Молл».