«Извините, я все-таки посмотрю»: ректор Тартуского университета бросился на помощь человеку, потерявшему сознание во время прямого эфира

20 апреля Тартуский университет изберет нового ректора на следующие пять лет, и кандидаты Тоомас Ассер, Рауль Эаметс и Яак Вило участвовали в дебатах в прямом эфире ETV.

Когда обсуждалось будущее университета, а до конца программы оставалось около 15 минут, неожиданно раздался грохот. Член команды, находившийся в зале, потерял сознание, а за спиной ведущего Урмаса Вайно начался переполох.

Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost

«Извините, я я все-таки посмотрю», - сказал Тоомас Ассер, который ушел со сцены, чтобы помочь пострадавшему. «К сожалению, сейчас мы вынуждены прервать трансляцию», - сказал ведущий Урмас Вайно. «Извините, у человека в зале возникли проблемы со здоровьем, ждем помощи».

Через некоторое время все наладилось, Ассер вернулся на сцену, и разговор продолжился. Что именно произошло и как разрешилась ситуация, неизвестно.