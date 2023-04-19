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«Извините, я все-таки посмотрю»: ректор Тартуского университета бросился на помощь человеку, потерявшему сознание во время прямого эфира

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Кристийна Рейманд Мерилин Няреп
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Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost

Во время прямого эфира дебатов кандидатов на пост ректора Тартуского университета на канале ETV один из членов команды потерял сознание. Нынешний ректор университета, ученый-медик Тоомас Ассер тут же бросился ему на помощь, пишет Elu24.

20 апреля Тартуский университет изберет нового ректора на следующие пять лет, и кандидаты Тоомас Ассер, Рауль Эаметс и Яак Вило участвовали в дебатах в прямом эфире ETV.

Когда обсуждалось будущее университета, а до конца программы оставалось около 15 минут, неожиданно раздался грохот. Член команды, находившийся в зале, потерял сознание, а за спиной ведущего Урмаса Вайно начался переполох.

Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost

«Извините, я я все-таки посмотрю», - сказал Тоомас Ассер, который ушел со сцены, чтобы помочь пострадавшему. «К сожалению, сейчас мы вынуждены прервать трансляцию», - сказал ведущий Урмас Вайно. «Извините, у человека в зале возникли проблемы со здоровьем, ждем помощи».

Через некоторое время все наладилось, Ассер вернулся на сцену, и разговор продолжился. Что именно произошло и как разрешилась ситуация, неизвестно.

Однако на следующий день руководитель по коммуникациям ERR Пилле-Май Хелемяэ сказала: «Во время прямого эфира у одного человека возникли проблемы со здоровьем. Благодарим присутствующих и медиков за помощь и быстрое реагирование».

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