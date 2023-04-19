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ПОМОГИТЕ НАЙТИ! ⟩ Родственники разыскивают пропавшего в Эльва 58-летнего Пеэпа

Мерилин Няреп
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58-летний Пеэп.
58-летний Пеэп. Фото: SA Kadunud

58-летний Пеэп ушел из дома на улице Мянна около 13:00 во вторник, и его родственники до сих пор не могут с ним связаться. Все личные вещи Пеэп оставил дома, пишет Elu24.

«Насколько нам известно, со слов очевидцев, Пеэпа в последний раз видели на сине-желтом велосипеде 18 апреля около 13:00 на участке между улицей Кадака, Валгаским шоссе и улицей Кяэрди. После этого о его передвижениях и местонахождении ничего не известно. Пеэп не вернулся домой и с тех пор его родственники и знакомые не могут с ним связаться. Все свои личные вещи он оставил дома», - говорится на странице SA Kadunud в Facebook.

Родственники Пеэпа беспокоятся за его жизнь и здоровье. По словам его родственников, жизни Пеэпа может угрожать непосредственная опасность.

Приметы 58-летнего Пеэпа:

  • рост 175 см,
  • полное телосложение,
  • стриженный налысо,
  • на нем была серая куртка,
  • может быть в кепке и очках,
  • может передвигаться на сине-желтом велосипеде.

SA Kadunud просят всех, кто видел человека, изображенного на фотографии, немедленно позвонить на круглосуточную горячую линию SA Kadunud 661 6776.

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