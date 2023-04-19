ПОМОГИТЕ НАЙТИ! ⟩ Родственники разыскивают пропавшего в Эльва 58-летнего Пеэпа

«Насколько нам известно, со слов очевидцев, Пеэпа в последний раз видели на сине-желтом велосипеде 18 апреля около 13:00 на участке между улицей Кадака, Валгаским шоссе и улицей Кяэрди. После этого о его передвижениях и местонахождении ничего не известно. Пеэп не вернулся домой и с тех пор его родственники и знакомые не могут с ним связаться. Все свои личные вещи он оставил дома», - говорится на странице SA Kadunud в Facebook.