ХИЩНИК В ГОРОДЕ ⟩ В Таллинне под колеса автомобиля попал волк

В редакцию Elu24 поступило сообщение о волке, сбитом автомобилем в Таллинне в понедельник в обеденное время. «Вчера в Таллинне волк был сбит машиной», - говорилось в сообщении. Агентство по охране окружающей среды подтвердило, что такой случай действительно имел место.
«В понедельник днем волк попал под машину. Странно, что волк, который якобы боится людей, может передвигаться по Таллинну и попасть под машину», - сказал человек, приславший сообщение.
Руководитель бюро охоты и водных животных Департамента окружающей среды Аймар Ракко подтвердил Elu24, что, по имеющейся информации, вчера, 17 апреля, на улице Рыугу в Хааберсте действительно произошел инцидент, в результате которого машиной был сбит волк. «На место происшествия прибыл егерь. Исходя из предоставленной им информации в Агентство по охране окружающей среды, был сделан вывод, что сбит был двухлетний самец волка», - говорит Ракко.
«Управление популяцией волков осуществляется на постоянной основе. Весной молодые волки мигрируют, и поэтому иногда оказываются в населенных пунктах в поисках пищи и среды обитания. Волк как вид определенно не собирается оставаться в городе. Волк - пугливое животное, и в Эстонии не известно случаев нападения волков на людей. Единственное, что мы можем порекомендовать, это следить за домашними животными и не позволять им бродить на свободе - волк, безусловно, может справиться с кошкой или собакой», - говорит Ракко.
Ракко рекомендует животноводам следить за тем, чтобы их животные содержались в надежном загоне с закрытыми воротами. «Наступила весна, скоро весь скот будет на пастбище, поэтому сейчас самое время построить надлежащий забор, чтобы предотвратить нападение хищников на скот. Строительство забора для скота также частично компенсируется государством, а более подробную информацию можно найти, например, на нашем сайте.»
Агентство по охране окружающей среды дает рекомендации
Агентство по охране окружающей среды дает советы людям о том, что делать, если они столкнулись с дикими животными.
- Будьте осторожны с дикими животными. Не приближайтесь к животному, не вступайте с ним в контакт и не кормите его.
- Не давайте диким животным легкодоступную пищу - не оставляйте в лесу или во дворе отходы жизнедеятельности животных или другие пищевые отходы.
- Дикие животные могут распространять различные заболевания и поэтому представляют опасность для людей и домашних животных.
- Если вы увидели дикое животное, которое явно ранено или находится в бедственном положении, вы можете сообщить об этом по телефону 1247. Лучший способ действий будет определен квалифицированными специалистами.