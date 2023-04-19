ХИЩНИК В ГОРОДЕ ⟩ В Таллинне под колеса автомобиля попал волк

«В понедельник днем волк попал под машину. Странно, что волк, который якобы боится людей, может передвигаться по Таллинну и попасть под машину», - сказал человек, приславший сообщение.

Руководитель бюро охоты и водных животных Департамента окружающей среды Аймар Ракко подтвердил Elu24, что, по имеющейся информации, вчера, 17 апреля, на улице Рыугу в Хааберсте действительно произошел инцидент, в результате которого машиной был сбит волк. «На место происшествия прибыл егерь. Исходя из предоставленной им информации в Агентство по охране окружающей среды, был сделан вывод, что сбит был двухлетний самец волка», - говорит Ракко.

Autotee. Foto on illustreeriv. Фото: Laura Oks

«Управление популяцией волков осуществляется на постоянной основе. Весной молодые волки мигрируют, и поэтому иногда оказываются в населенных пунктах в поисках пищи и среды обитания. Волк как вид определенно не собирается оставаться в городе. Волк - пугливое животное, и в Эстонии не известно случаев нападения волков на людей. Единственное, что мы можем порекомендовать, это следить за домашними животными и не позволять им бродить на свободе - волк, безусловно, может справиться с кошкой или собакой», - говорит Ракко.